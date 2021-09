Når er valget avgjort? Når tar en ny regjering over?

Når er valget avgjort?

Det holder ikke å telle opp stemmene for å avgjøre valget. Det må også godkjennes av det nye Stortinget. Det hele starter med at valgkretsstyrene skal gjennomgå valget, hvor distriktsmandater fordeles. De kontrollerer også om valget et gjennomført på riktig måte i kommunene.

Valgstyrene ser blant annet på om de finner feil ved stemmer som er forkastet eller feil i opptellingen. Det fleste av disse problemene løses her. Så tar det nasjonale valgstyret over jobben med å godkjenne valgkretsenes gjennomgang. Til slutt er det Stortinget som gir en endelig godkjennelse.

Det er sjeldent valget blir kjent ugyldig, men dette skjedde faktisk for 40 år siden, skriver NRK. Den gangen ble det funnet mange feil ved stemmene i Buskerud og Troms, og de to fylkene måtte derfor holde omvalg.

Når kommer det nye Stortinget på plass?

Etter valget byttes gamle stortingsrepresentanter ut med nye. I perioden etter valget og fram til kongen foretar den offisielle åpningen 11. oktober, velges presidentskapet og representanter fordeles på fagkomiteer som næringskomiteen og helse- og omsorgskomiteen. Det første offisielle møtet til Stortinget er 1. oktober.

Når tar en ny eventuell ny regjering over?

Etter at valget er godkjent, jobber partiene med å sette sammen en ny regjering. Etter valget i 2017 var det Høyre og Frp i regjering, med Venstre og KrF som støttepartier.

13. oktober legges regjeringens forslag til statsbudsjettet fram. Det er ofte etter at forslaget er lagt fram at sittende regjering varsler sin avgang. Så varsler nye regjeringspartier at de ønsker å gå sammen, og søker godkjennelse i Stortinget. Dersom disse partiene har flertall, vil dette gå uten problemer, men er det snakk om å få gjennom en mindretallsregjering, må partiene ha støtte av såkalt støttepartier for å få godkjent regjeringsforslaget.

Etter valget i 2013 ble en regjering bestående av Høyre og Frp utnevnt i statsråd hos kongen den 16. oktober.

Kan man sitte både i Stortinget og i regjeringen?

Har man en jobb som minister i regjeringen, som statsminister, finansminister eller landbruksminister, kan man ikke samtidig sitte på Stortinget. Takker man ja til jobben som statsråd velger man samtidig å gi plassen på Stortinget til en vara. Vararepresentanter representerer samme parti som ministeren.

Liv Kari Eskeland, Høyre-representant og medlem i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, har siden 2017 møtt fast på Stortinget som vara for statsminister Erna Solberg.

Dersom ingen får flertall, kan vi ende opp uten en regjering?

Nei, den sittende regjering kan ikke gå av før en ny regjering er klar. Så selv om den gamle regjeringen ikke lenger har et flertall i Stortinget, kan ikke kongen godkjenne en søknad om å gå av før noen kan ta over.

Hva avgjør hvem som blir statsminister?

Hvem som får hvilke ministerposter er opp til partiene som skal inn i en ny regjering. Ofte er det lederen i det største partiet av samarbeidspartiene som får jobben, men det har vært unntak hvor en politiker fra mindre partier har blitt statsminister. Senterpartiets Per Borten var statsminister i perioden 1965 til 1971, selv om samarbeidspartiene Høyre og Venstre fikk større oppslutning.

Ministrene fordeles mellom samarbeidspartiene ut fra styrkeforholdet i oppslutning, og de fleste partiene har enkelte ministerposter de har et ønske om å ha. I dagens regjering ser vi for eksempel av Venstre har hatt et ønske om å ha klima- og miljøministeren, mens KrF har ønsket landbruksministeren.