NAF: Et skritt i riktig retning for bompenger

– Men det gjenstår å se om folk vil merke noe til lavere bompenger i hverdagen sin, sier administrerende direktør Stig Skjøstad i NAF i en pressemelding.

Regjeringsplattformen for regjeringen, utgått av Høyre, Venstre, Frp og KrF, nevner blant annet tiltak som kan få ned bompengebelastningen i nye prosjekter, øke tilskuddsordningen for redusert bompengebelastning og å innføre fradrag for bompengeutgifter.

– Det viser at de fire partiene i hvert fall forsøker å møte den utfordringen høye bompenger utgjør for folk som er avhengige av bil. Det er bra, sier Skjøstad.

NAF er mot bompenger, og sier i pressemeldingen at de vil fortsette å kjempe mot. NAF har bedt regjeringen legge frem et samlet bompengeregnskap. Det ligger ikke som en del av regjeringen.

– Et bompengeregnskap ville vist om tiltakene faktisk fungerer, sier Skjøstad.

Nytt system for bilavgifter

Regjeringen ønsker også å komme i gang med et nytt system for bilavgifter. Skjøstad sier i pressemeldingen at NAF forventer at arbeidet med nye bilavgifter kommer raskt i gang. Det forutsettes at et nytt bilavgiftsregime ikke øker belastningen på bilistene, sier pressemeldingen.

– Vi venter at det vil sikre god innfasing av ny teknologi i bilparken. Samtidig må en omlegging av bilavgiftene ikke slå dårlig ut for dagens bileiere, som stort sett eier diesel- og bensinbiler, sier Skjøstad.

Regjeringsplattformen sikrer kjøpsfordelene på elbil ut 2021. Med om lag 40.000 normenn i kø for kjøp av elbil anser NAF dette som en viktig forutsigbarhet, sier pressemeldingen.

– Det er viktig at vi ikke får brå omlegginger i avgiftene, sier Skjøstad.