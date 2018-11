Tiltakene er en del av regjeringens første stortingsmelding om handelsnæringen, som Røe Isaksen (H) la fram etter en omvisning på Kiwi på Hasle torsdag formiddag.

– Dagligvaremarkedet er så viktig for forbrukerne at vi må iverksette tiltak raskt. Begrenset konkurranse har store skadevirkninger, både i form av lite effektiv ressursbruk, høye priser og lite innovasjon, sa han.

– Regjeringen vil derfor styrke håndhevingen av konkurranseloven i bransjen, fortsatte Røe Isaksen.

Konkret vil regjeringen be Konkurransetilsynet om å senke terskelen for hvilke saker som etterforskes i dagligvarebransjen. I tillegg vil de sørge for at tilsynet har nok ressurser til dette, og diskutere hva de trenger av midler.

Om det kommer mer penger allerede i budsjettet for neste år vil ikke Røe Isaksen si direkte, men han antyder det langt på vei.

– Jeg ønsker ikke at Konkurransetilsynet skal nedprioritere andre oppgaver, sier han til NTB.

Regjeringen vil også utrede behov for øvrige tiltak for økt konkurranse innenfor salg og distribusjon av dagligvarer, og skal i tillegg foreslå en egen lov om god handelsskikk.