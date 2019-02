Næringsministeren til Malaysia – vil lære om palmeolje

Regjeringen vurderer hvilke tiltak som kan innføres for å sikre at biodrivstoff ikke fører til avskoging. Fra malaysisk side har dette skapt reaksjoner og uro for det de ser på som potensiell diskriminering av malaysiske produkter, opplyser regjeringen.

– Norge har ikke innført et forbud mot bruk av palmeolje i biodrivstoff, men vi vurderer hvilke grep som kan tas for å redusere bruken av biodrivstoff med høy avskogingsrisiko. Jeg besøker Malaysia for å få mer kunnskap om hvordan produksjonen av palmeolje foregår og hvilke grep Malaysia tar for å sikre bærekraftig produksjon, sier Røe Isaksen.

Nest største produsent

Malaysia er verdens nest største produsent av palmeolje – etter Indonesia. Derfor mener regjeringen det er viktig at Norge og Malaysia har en åpen dialog både om utfordringene knyttet til produksjonen og viktigheten av bærekraftig produsert palmeolje.

Næringsministeren skal besøke den aktuelle plantasjen sammen med Teresa Kok, Malaysias minister for primærindustri.

Demokratiske reformer

Besøket til Malaysia er det første norske ministerbesøket til Malaysia etter regjeringsskiftet i 2018 som åpnet opp for demokratiske reformer i landet. Malaysia opplevde da et regjeringsskifte for første gang på over 60 år.

– Jeg ser fram til å møte representanter for den nye malaysiske regjeringen og diskutere økonomiske og demokratiske reformer, sier Torbjørn Røe Isaksen.