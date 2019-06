Næringsministeren kjente til Innovasjon Norges stunt

Røe Isaken fikk vite om Innovasjon Norges planlagte stunt om Sommarøy allerede 22. mai. Nå beklager han at det tok så lang tid før det ble kjent at Innovasjon Norge sto bak.

– Det er grunnleggende at folk kan ha tillit til informasjon som kommer fra det offentlige. Derfor mener jeg min håndtering ikke har vært god nok, og det vil jeg beklage, sier han til Medier24.

Historien om lille Sommarøy i Troms som skulle bli en «tidløs sone i nord», har gått verden rundt. Men ideen om å knuse klokker og glemme tiden ble ikke til på et folkemøte organisert av en lokal primus motor. Det var Innovasjon Norge som sto bak og som brukte en halv million kroner på å få fart på fortellingen om de «tidløse» øyboerne, melder NRK.

Røe Isaksen valgte å uttale seg om saken til Aftenposten Junior, som hadde hovedoppslag om den tidsfrie sonen på Sommarøy. Statsråden erkjenner nå at han aldri burde uttalt seg om saken.

Innovasjon Norge, som har fått kritikk av flere aktører for kampanjen, beklager at det ikke var tydelig at dette var en markedskampanje som de sto bak.

– Vi skal være en åpen, transparent og pålitelig aktør, og derfor tar vi denne saken svært alvorlig. Vi går nå gjennom rutinene våre for kampanjer av denne typen, sier administrerende direktør Håkon Haugli i en pressemelding.

Uklart hva som blir konsekvensene

Røe Isaksen ønsker ikke å kommentere hva som kan bli konsekvensene av kampanjen.

– Nå må vi først høre hva som har vært vurderingen. Jeg er også interessert i å høre hvordan Innovasjon Norge ønsker å trekke opp grensene fremover. Jeg mener også det er en viktig diskusjon om hvorvidt særlige offentlige aktører skal ha enda klarere rammer enn andre når de markedsfører. Dette må vi komme tilbake til.