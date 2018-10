Politisk bredde i fakkeltog mot pels

– Årets tog var en feiring av at pelsforbudet legges fram i år – samtidig som alle de oppmøtte ville gi politikerne tydelig beskjed om at pelsforbudet må komme uten forsinkelser, sier NOAH-leder Siri Martinsen i en pressemelding.

Foran Stortinget lørdag kveld holdt Høyre for første gang appell i forbindelse med fakkeltoget.

– Det skulle bare mangle at et sivilisert samfunn som det norske, også tar dyrevelferd på alvor og sier nei til pelsdyroppdrett. Det skal vi få til sammen, sa Henrik Asheim (H). Han fikk selskap av de øvrige regjeringspartiene.

– Pelsdyr i bur er rett og slett uforenlig med god dyrevelferd, sa Stine Margrethe Olsen i Frp.

Representanter for pelsdyrnæringa har gjentatte ganger kritisert Høyre og Fremskrittspartiet etter at Jeløya-erklæringen ble lagt fram i januar. Der gikk regjeringen inn for en styrt avvikling av pelsdyrnæringa, og flere Høyre- og Frp-politikere uttalte at forbud mot pelsdyrhold måtte innføres for at Venstre skulle delta i regjeringsprosjektet.

Annonse

– Lovgivningen er på vei. Fristen er satt. Næringen skal avvikles, sa Venstres Sveinung Rotevatn.

Aps næringspolitiske talsperson Terje Aasland understreket i sin appell at tiden for å holde ville dyr i bur er definitivt over.

– Nå må den siste delen av jobben gjøres. Beskjeden må være klar – nå kan vi ikke nøle mer, vi kan heller ikke somle. Vi trenger bøndene til å produsere bærekraftig mat. Men vi trenger ikke bøndene til å holde ville dyr i bur, sa han.

Det er 15. året på rad at NOAH arrangerer fakkeltog mot pels. Denne gangen var det for å markere at regjeringen nå utarbeider et forbud mot pelsdyrhold, at man vil holde presset oppe til alle bur er tomme.

(©NTB)