Nær ni av ti i distriktene vil ha lavere drivstoffavgifter

På spørsmål om kuttene bør være permanente eller midlertidige svarer folk i distriktene oftere at de vil ha permanente enn midlertidige kutt. I de sentrale strøkene er det omvendt.

Annenhver bilist i distriktene mener avgiftene bør settes ned permanent. Tilsvarende andel for folk i byene er 34 prosent. I distriktene er andelen som mener at dagens avgiftsnivå på drivstoff er akseptabelt, halvparten av nivået i byene.

Myndighetskontakt Thor Egil Braadland i Naf mener undersøkelsen viser at folk er utålmodige etter grep fra regjeringen.

– Når regjeringen unnlater å gi lettelser som monner for bilistene, er det folk i distriktene som føler seg sviktet. At folk som bor i distriktene vil ha varige kutt i drivstoffavgiftene, kan neppe komme som noen overraskelse på regjeringen, med tanke på at det er i distriktene at bilavhengigheten er størst og elbilandelen er lavest, sier han.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har imidlertid sagt at det ikke er aktuelt med noe avgiftskutt på drivstoff nå. For selv om en avgiftsreduksjon kan gi en umiddelbar nedgang i prisen, vil en slik politikk kunne forsterke lønns- og prispresset i økonomien lenger fram, har han advart.

Undersøkelsen er gjort av Norstat mellom 8. og 20. juni. 1.103 personer som eier eller disponerer bil er spurt, og undersøkelsen er landsrepresentativt vektet.

