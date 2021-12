Nå er frihandelsavtalen med Storbritannia klar til bruk

Norge og Storbritannia signerte i sommer en frihandelsavtale som skal sikre handelsforbindelsene etter at Storbritannia gikk ut av EU.

Avtalen kan nå tas i bruk, opplyser Nærings- og fiskeridepartementet.

– Dette er gode og etterlengtede nyheter for norske bedrifter og arbeidsplasser. Forutsetningene er nå på plass for at handelen med en av våre viktigste handelspartnere kan fortsette å vokse, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) i en pressemelding.

I 2020 eksporterte norske bedrifter varer for nesten 135 milliarder kroner til Storbritannia, mens importen var på om lag 42 milliarder kroner.

