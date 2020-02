Moxnes: – Rødt må over sperregrensa for å veie opp for Frps vekst

Hvordan Rødt skal forholde seg til et Fremskrittsparti tilbake i opposisjon og i sterk vekst på målingene, var hovedtema da Moxnes innledet partiets landsstyremøte lørdag.

– Med Frps vekst har ikke Ap, Sp og SV lenger flertall uten Rødts mandater. Så uten Rødt over sperregrensa, kan hele flertallet ryke, uttalte Moxnes.

Rødt kan glede seg over snittmålinger som i 14 måneder på rad viser at partiet ligger over sperregrensa. Samtidig har Frp bykset oppover på målingene etter at partiet gikk ut av regjering.

Moxnes sier det er viktig å beholde roen og holde seg til partiets strategi i møte med Frps vekst.

– Mange blir sikkert litt stressa når Frp plutselig bykser opp til 15 prosent på målingene igjen, og det ikke virker like åpenbart at de borgerlige taper neste valg.

– Det er jo lett å tenke at nå må vi legge om strategien. Jeg tror det er mer omvendt. Det er nå vi testes på om vi klarer å holde på strategien vår og ikke lar Siv Jensen og Sylvi Listhaug sette dagsorden for vårt arbeid, uttalte Moxnes.

Moxnes sier kampen mot Forskjells-Norge, velferdsprofitører og sosial dumping fortsatt skal være blant partiets viktigste saker fremover.

(©NTB)