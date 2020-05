Mer enn 1 av 3 nordmenn vil ha Solberg som statsminister

Det er en økning fra 21 prosent i februar.

Regjeringens håndtering av koronakrisen oppgis som hovedforklaring på de sterke tallene i Dagbladets partibarometer.

Les også: Flere usikre velgere for KrF i ny partimåling

Kun én gang før, i februar 2018, har Solberg fått et bedre resultat. Da svarte 40 prosent at hun var best egnet som statsminister. Hun har ligget framfor Ap-leder Jonas Gahr Støre på målingen helt siden mai 2017.

Også seks av ti svarer at de mener Solberg gjør en god jobb som statsminister i dag.

Annonse

De spurte svarer uavhengig av eget partivalg, men også Solbergs Høyre øker på målingen. I januar og februar hadde Høyre under 20 prosent oppslutning. Nå ligger de på 25,4 prosentpoeng, kun slått av Arbeiderpartiet med 25,5 prosentpoeng.

Partienes oppslutning i prosent (endring fra april i parentes): Ap 25,5 (+1,0), Høyre (25,4 (+0,1), Sp 13,0 (-1,2), Frp 10,0 (+0,3), SV 7,6 (-0,9), MDG 6,2 (+2,0), Rødt 3,8 (-1,1), Venstre 3,6 (+0,5), KrF 2,6 (-1,5) Andre partier 2,3 (+0,8).

905 stemmeberettige ble spurt i meningsmålingen som er gjennomført av Ipsos i tidsrommet 25.–28. mai. Feilmarginen er beregnet til mellom 1,5 og 3,3 prosentpoeng.

©NTB