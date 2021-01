Mens danske fiskere er utestengt fra Nordsjøen – må skotske fiskere føre fangstene til Danmark

– Jeg er glad for at fiskeriforhandlingene endelig kan starte. Vi ser fram til å etablere et godt forhold mellom tre parter i Nordsjøen, skrev fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en pressemelding tirsdag i forrige uke.

Mandag starter andre forhandlingsuken mellom Norge, Storbritannia og EU. Målet er å få på plass en felles rammeavtale for fiskeri som kan legge grunnlaget for fremtidig fiskerisamarbeid i Europa.

For danske fiskere begynner tiden å renne ut. Tradisjonelt skulle de danske fiskerne fisket for fult på norsk side av Nordsjøen. Som i et symbolsk gest er norsk side av Skagerak åpent midlertidig i påvente av den nye avtalen.

Samtidig fører de nye og kompliserte grensepasseringene mellom Storbritannia og det europeiske kontinentet til at skotske fiskere har begynt å føre fisken sin direkte til Danmark i stede for å sende den med lastebiler over den engelske kanal.

Dansker fortviler over Norge

På den jyske kysten ligger danskenes fiskeflåte lenket til land mens fiskere går arbeidsløse på land. De venter på at de høyere europeiske herrer skal klare å bli enige med nordmenn og briter forhandlinger om gjensidig tilgang på fiskerisonene i Nordsjøen.

Det danske TVMidtVest meddelte torsdag om fortvilelsen som preger det danske fiskerimiljøene som er avhengig av fiskeriene i Nordsjøen.

«Alene for vores fartøj og fiskeri betyder det at vi mangler mellom 100.000 og 150.000 kroner om dagen, at ligge til kaj på dette tidspunkt på året. Så vi er riktig skidt stillet – vi ligger jo nærmest bagbundne og kan ingenting gjøre,» sier den vestjyske skipper til TVMidtVest.

Den danske fiskeriavisa Fiskeri Forum mener årsaken til forsinkelsen er norsk misnøye med avtalen så langt.

Briter misfornøyd med avtalen med Norge

Norske fiskere er også utestengt fra britisk sone der nordmenn tradisjonelt har fisket kolmule og makrell i bytte for EUs torskekvoter i Barentshavet.

Onsdag denne uken ble fiskeriforhandlingene debattert i det britiske parlamentet der det store misforholdet mellom hvor mye britene får igjen for norske kvoter i britiske farvann ble drøftet.

Ifølge Fiskeribladet fisket norske fiskere for 2,9 milliarder kroner i britiske farvann i 2019 – åtte ganger mer enn britene i norske farvann, der britene bare fisker for 360 millioner kroner.

Nationen har tidligere skrevet om det britiske rederiet UK Fisheries som har kjøpt det meste av rettighetene til de britiske torskekvotene i norsk økonomisk sone.

Samtidig peker stadig flere britiske fiskeriorganisasjoner at disse trålkvotene egentlig ikke kommer britisk fiskeindustri til gode – da UK Fisheries i sin helhet er eid av islandske og nederlandske interesser og lander det meste av fangsten sin i Hamburg.

Skotske fiskere forbannet på britene

Som om ikke det er nok har Brexit også ført til store forsinkelser i grenseovergangen mellom De britiske øyer og EU. Forsinkelsene er nå så store, melder den skotske avisa The Press and Journal, at skotske fiskere har begynt å ta den 72 timer lange omveien fra skotske fiskefelt til Danmark – for å levere fisken selv direkte til det europeiske markedet.

Den skotske distriktsministeren Fergus Ewing, som tilhører den skotske nasjonalpartiet (SNP), har i møter med britiske myndigheter klaget på grenseproblemene som har oppstått etter at EU og britene etablerte nye grenseregler fra 1. januar.

Til avisa sier han at avsetningsproblemet allerede har kostet skotske fiskere og fiskeindustri millioner i tapte kontrakter med EU.

– Med store prisfall for fisk, som ikke kan avsettes på normalt vis på grunn av de ekstra omkostninger ved fortolling, samt ekstra papirarbeid som de skotske firmaer står overfor, når de skal eksportere deres produkter til EU.

140 delegater skal bli enige

Rett før jul ble det klart at Norge kuttet 16.000 tonn i EUs tiltenkte fiskekvoter for 2021 i Svalbardsonen, og ga britene 5.500 tonn av dem. Norsk og britisk forhandlingsposisjon er at EU i prinsippet må være i stand til å bytte til seg de fiskekvotene de ønsker i Barentshavet.

Grønland har valgt en annen løsning og kom tirsdag til enighet med EU om en ny fiskeriavtale der EU betaler Grønland 140 millioner kroner i året for tilgang til å fiske om lag 30.000 tonn fisk årlig.

Trolig vil store deler av dette fisket bli en del av en byttehandel som EU vil tilby Norge i bytte mot torskekvoter i Barentshavet sier kilder i EUs fiskeindustri til Nationen.

Ifølge regjeringen deltar 140 delegater fra EUs medlemsstater Norge og Storbritannia delta på forhandlingene.

I tillegg til politikere og forvaltningen deltar også representanter fra flere næringsorganisasjoner i forhandlingen.

– Vi håper på å komme i mål med forhandlingene raskt, men forholdene tatt i betraktning kan det ikke utelukkes at dette kan ta noe tid. Dette er første gangen vi skal forhandle i en trilateral setting, som i tillegg vil foregå på videokonferanse som følge av koronasituasjonen, sa fiskeri- og sjømatministeren tirsdag da forhandlingene startet.