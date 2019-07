Meningsmåling: Sp er største parti i Nord-Norge

Ifølge Nordlys får Ap en oppslutning på 22,5 prosent i målingen utført av InFact.

– Det er historisk at Senterpartiet går så klart forbi Arbeiderpartiet på et partibarometer for hele Nord-Norge. Det har vi ikke sett før, sier Kjell Arne Røvik, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Tromsø.

Annonse

Aller best gjør Sp det i Nordland, der partiet får 27,6 prosent oppslutning. I Finnmark og Troms ligger det på henholdsvis 24,2 og 18,5 prosent.

For de øvrige partiene er oppslutningen i Nord-Norge som følger: Høyre 14,9 prosent, Frp 12,7 prosent, Sosialistisk Venstreparti 9,5 prosent, Rødt 5,4 prosent, Miljøpartiet De Grønne 3,2 prosent, Kristelig Folkeparti 2,8 prosent og Venstre 2,3 prosent. Andre partier får 2,9 prosent.

Målingen er gjennomført i et representativ utvalg av den nordnorske befolkningen. Tallet på respondenter er 1824. ©NTB