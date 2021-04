Mener Ap hermer etter Sp: – Jonas ser litt ut som han kopierer Trygve

– Jeg har jo egentlig til stor glede sett at det er visse likhetstrekk mellom Jonas og Trygve, og at Jonas tar etter Trygve. Jeg fikk nærmest et tilbakeblikk på vårt eget landsmøte for to år siden, da Støre satt på krakken med kaffekoppen (under åpningen av Aps landsmøte, journ.anm). At Trygve skulle kunne ende opp som en influencer, det har norsk politikk godt av, sier Geir Pollestad, næringspolitisk talsperson i Senterpartiet, med glimt i øyet.

Han har fulgt med på landsmøtet til Ap og det som kan bli Sps regjeringspartner fra høsten. Flere politikere i norsk politikk hermer etter Vedums stil, mener Pollestad.

– Da blir det morsomt når det er sånn at Jonas ser litt ut som kopierer Trygve, sier han, og legger til:

– Men jeg foretrekker originalen.

Pollestad er selv et hett navn som landsbruksminister hvis det blir regjeringsskifte, ifølge VG.

Også i podcasten Aftenpodden, som diskuterer norsk politikk, ble Støres kaffedrikking omtalt som en klar "rip-off" av Vedums kaffekopp-strategi.

Et lite "kaffe-gate" er under oppbrygging i norsk politikk.

– Kjemper for å ta ned Sp

Ap-leder Støre svarer Pollestad med å invitere på kaffe.

– Da vil jeg si til min gode venn Geir at når anledningen byr seg, så tar jeg og han en kaffe på mitt kontor.

Men at det er av Sp-leder Vedum, konkurrent om distriktsvelgerne og samarbeidspartner, at Ap-lederen har fått sin inspirasjon fra, det kan Støre avkrefte.

– Det er ikke jeg som har funnet på det med kaffedrikking, innrømmer Støre, som sier inspirasjonen kommer fra egne rekker.

– Det har jeg lært av Raymond Johansen. Da Raymond ble partisekretær i Ap, gikk det ut et bud om at vi måtte være flinke til å sette oss ned med folk, prate med dem og lytte til dem. Kaffedrikkingen har jeg holdt på med i 10 år, så lenge jeg ikke sover dårlig om natta.

Angrer ikke på reform-ja

Støre peker på at kaffedrikking med Aps ordførere har vært viktig når Ap måtte lære av feilene de begikk under det historiske valgnederlaget i 2017. Da tapte Ap velgere i Distrikts-Norge, og i Nord-Norge spesielt.

– Da det ikke gikk som vi håpet i 2017, er det særlig kommunepolitikerne vi har sittet ned med og fått tillit fra, sier Støre.

Under pressekonferansen på Aps landsmøte lørdag, spurte Nationen Ap-lederen om det var støtte til enkelte av regjeringens reformer som Støre angret på.

Støre pekte på regjeringens nærpolitireform, som Ap trakk støtten til i innspurten av stortingsvalget i 2019. Men det handlet mest om måten reformen ble utformet på i Solbergs regjering, sa Støre.

– At dere tapte i distriktene, handler ikke det om at politikken deres i distriktene skulle ha vært annerledes?

– Etter valgkampen i 2017, så vi på vår distriktspolitikk. Distriktsvelgerne er viktige for oss. Derfor har vi nå en oppdatert distriktspolitikk, som er den tydeligste siden 1970-tallet. Det handler om trygt arbeid og satsning på infrastruktur. Det gleder meg til å kunne jobbe for i valgkampen, sier Støre.

EØS "i bøtter og spann"

Blir det en kaffekopp på Støre og Pollestad, er det nok EØS det som står øverst på ønskelista over samtaleemner for Sp-politikeren.

– Jeg vil utfordre Ap på at de våger å ha offensiv holdning mot Brüssel og bruker handlingsrommet. Dette handler ikke om medlemskap i EU eller å si opp EØS-avtalen, men om viljen til å bruke handlingsrommet og ivareta norske interesser.

Som eksempel, peker Pollestad på at Sp var et av få parti som reagerte da det ble kjent at 110 millioner fra oljepakken under koronakrisen gikk til å finansiere et nederlandsk - og ikke et norsk verft - da Havforskningsinstituttet skulle få nytt fartøy.

– Hva ville du ha utfordret Ap på?

– Det ville være å sette foten ned i EØS-spørsmål. Dette er en overgangsavtale som har vart i 30 år. Vi må utrede hvilke alternativer som finnes og forbedringer. Flere i fagabevegelsen og Ap begynner å ta til orde for det.

– Er Ap og Støre villig til å flytte seg litt i EØS-spørsmålet?

– Det er jo noe som heter at der hjertet ligger, der er det vanskelig å sette noe til side. Der har Ap en del å gå på, som vi i Sp skal ivareta.

Det svarer Støre slik på:

– Hvis Geir velger seg EØS, så skal han få det i bøtter og spann. Jeg står på at EØS er viktig for at Norge skal få produktene ut og drive en landbrukspolitikk som er beskyttet av en avtale.

Annonse

Endrer ikke syn

Norge forhandler nå med Storbritannia om en frihandelsavtale etter britenes avskjed med EU. Britene har forhandlet fram en egen avtale med EU.

Stemmer i Sp har tatt til orde for at en slik avtale kan være et bedre alternativ enn Norges EØS-avtale. Men det som skjer i Storbritannia, får ikke Ap-lederen til å skifte syn på EØS.

– Tvert imot. Dersom Norge skal ut av en avtale med 30 land i Europa, kommer næringer som landbruk, men også distrikt, til å bli utsatt når det gjelder markedsadgang.

Støre har i Nationen sagt at å skrote EØS-avtalen ville være dårlig for norske distrikter. Det er Pollestad uenig i.

– Hvor tar han feil?

– Vi kan ikke ha en politisk avtale (EØS, journ.anm.) som man ikke kan diskutere. Det vi ønsker, er å se på hvilke alternativer som finnes til EØS-avtalen og hvordan vi kan bruke handlingsrommet. Jeg sliter med logikken i å forstå at både Ap og Høyre mener at EØS vil rasere næringslivet i distriktene. Det er jo noe av grunnen til at vi i Sp finnes, sier Pollestad.

Dette sier Støre om bondeopprøret

Et skikkelig Sp-gjennomslag i en rødgrønn regjering, ville vært et løft for norsk matproduksjon, mener Pollestad.

– Da ville jeg hatt et opptrappingsvedtak på landbruket, der vi sier at nå skal vi faktisk bli mer selvforsynte. Ikke slik vi ser nå, der jord har gått ut av bruk og det legges ned gårdsbruk i et høyt tempo de siste årene.

Pollestad følger nøye med på det gryende bondeopprøret.

– Følger du med på bondeopprøret, Støre?

– Vi har løpende kontakt med landbruksnæringen, så det er vi fullt klar over. Ap har i sitt program satt et mål om å bedre den økonomiske situasjonen for bøndene.

– Vil det være aktuelt å styrke importvernet ytterligere?

– Jeg har som budskap til den norske bonden: Ta godt vare på EØS-avtalen, for den setter rammer for hvilke rettigheter vi har for å føre norsk landbrukspolitikk. Går vi ut av den avtalen, og skal forhandle bilaterale avtaler med Europa, så kommer dette under press.

Støre viser til at han som utenriksminister i sju år "sto i front for å forsvare norsk importvern og norske rettigheter" i WTO-avtalen og EØS-avtalen.

Ap-lederen sier at han er "fullt klar over" betydningen av importvern for bonden.

– Der er Arbeiderpartiet til å stole på.

– Er det ja eller nei til et styrket importvern?

– Det får vi følge ut ifra hva det er behov for. Vi har hatt diskusjon om kronetoll og prosenttoll, og vi har gjort det som har vært riktig.

– Vil ta ned Sp

Pollestad mener både Høyre og Ap intensiverer jakten på distriktsvelgerne, men tror velgerne "foretrekker originalen".

– Nå har dere gått tilbake på målingene i det siste, er det ikke et tegn på at velgerne kanskje ikke foretrekker originalen?

– He he. Vi har hatt målinger på 14 og 19 prosent. Jeg husker hvor glad jeg var for 9 prosent i en valgkamp for noen år siden.

Om Aps distriktsfrieri sier han dette:

– På landsmøtet ser jeg at Ap har mer fokus på distriktspolitikken, og at de kjemper for å ta ned Sp. Det vil ikke være unaturlig. Det er en uvanlig vekst Sp har hatt de siste årene, som det finnes få eksempler på i norsk politikk, sier Pollestad.

Han mener Ap har blitt "mer lydhøre" overfor Sp de siste årene.

Oppsving for råneverdier

Sp-politikeren tror det pågår et skifte i Norge: bygda har fått høyere status.

– Det er et oppsving for bygda og råneverdiene. Så får vi se hvordan det slår ut i valgkampen.

Statsviter Svein Tuastad mener noe av det mest spennende i årets valg er om Sp holder formen. Skal de fortsette veksten, må velgerne oppfatte distriktspolitikk og reformkritikken mot regjeringen som relevant, sier han. Kommer koronakrise og tapte arbeidsplasser i fokus, kan Sp tape terreng.

Samtidig er Sp blitt en blokkflytter i politikken som sanker konservative stemmer, blant annet ved å snakke om drivstoffpriser og ikke bare klima, mener Tuastad.

Det er innsankingen av disse velgerne, som kan gi en rødgrønn regjering, tror han.

– For at høyresida skal vinne valget, må Høyre og Frp vinne tilbake de 4-5 prosent som Sp har tatt, sier han.