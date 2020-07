Melby uenig i Støres klimautspill

Overfor Dagbladet tar kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby – som også leder Venstres programkomité – til orde for at de som forurenser, faktisk skal betale mer.

– Vi vet at klimaavgifter virker. Utslippene hadde ikke gått ned nå uten avgifter, sier Melby.

Grunnstein siden 90-tallet

Det var i et NTB-intervju i forrige uke at Ap-leder Støre uttalte at «forurenser betaler»-prinsippet for ofte slår urettferdig ut – og han åpnet for en nyansering av det som har vært en grunnstein i klimapolitikken helt siden sakens barndom på tidlig 90-tall.

– Det bør være slik at den som forurenser, skal betale en pris for den forurensningen, understreket Støre.

Han mente imidlertid at en ville oppnå større rettferdighet ved å la noen forurensere betale mer enn andre.

– De med sterke skuldre må ta mer. Og de som ikke har noe valg, må til en viss grad skånes, sa Støre.

Sjelden eller aldri buss

Mange er i praksis bundet, påpekte Støre. Noen bor på steder der det sjelden eller aldri går buss, slik at de må ha bil for å komme seg på jobb. Og noen har ikke råd til elbil og må nøye seg med bensin eller diesel.

For disse menneskene, advarte Ap-lederen, kan «forurenser betaler»-prinsippet oppleves som straff for at de bor på feil sted eller har dårlig råd.

Det er for tiden en diskusjonen i Arbeiderpartiets programkomité om hvordan klimaavgiftene kan justeres hvis partiet får regjeringsmakt etter valget i 2021. Men partiet har fortsatt ikke konkludert, og derfor vegret Støre seg for å komme med konkrete forslag.

Frykter konsekvensene

Til Dagbladet sier Guri Melby at hun frykter konsekvensene av Jonas Gahr Støres utspill.

– Med hans forslag risikerer vi å sette klimapolitikken i bero. Det har vi ikke tid til. Hvis Støre har tenkt å redusere avgiftsnivået på utslipp, setter han hele Parisavtalen i spill, sier hun.

Melby innrømmer likevel at klimapolitikken også må ha en sosial side. Derfor vil Venstre gå inn for at de økte avgiftene kombineres med skattelette, størst for dem med vanlige lønninger.

– Målet er at det skal være et nullsumspill mot økte avgifter, sier hun.

Støre mener ifølge Dagbladet at Venstres tankegang ikke vil være nok til å gjøre miljøavgiftene rettferdige.

