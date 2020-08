Melby kaster seg inn i Venstres lederkamp

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby vil bli ny partileder i Venstre. Fra tidligere er det kjent at både Sveinung Rotevatn og Abid Raja ønsker vervet.

– Nå er tiden inne for å være åpen om hva jeg også̊ har fortalt valgkomiteen – jeg stiller som kandidat til å lede verdens beste lag. Det laget heter Venstre, og det består av oss alle, skriver Melby på Facebook onsdag.

Allerede 27. mai varslet klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn at han ønsker å bli partileder. Sist søndag bekreftet også kultur- og likestillingsminister Abid Raja at han er lederkandidat.

Det var Aftenposten som først omtalte Melbys beslutning.

– Ikke sikker

Mange har undret seg over hvorfor Melby har ventet så lenge med å lansere sitt kandidatur som partileder

– Sannheten er at jeg ikke har vært sikker, verken på hva jeg selv vil, eller hva jeg tror er best for Venstre, sier hun.

– Jeg er klar for å lede et lag som kan gjøre dette partiet både større og viktigere, og håper mange av dere vil støtte meg i det.

Melby overtok som kunnskapsminister etter avtroppende Venstre-leder Trine Skei Grande 13. mars, dagen etter at regjeringen hadde innført de strengeste restriksjonene i Norge i fredstid.

Koronasituasjonen har sørget for stort søkelys på skolesektoren, noe som har gitt Melby en solid dose oppmerksomhet det siste halvåret.

Les også: Rødgrønt i sentrum

Gjensidig ros

Både Melby og Raja var sist uke i intervju om lederjobben i Venstres valgkomité. Ifølge NRK var Melby i sitt intervju åpen for å ta på seg ledervervet, men ble oppfattet som skeptisk til å ha Raja med seg som nestleder.

– Jeg har ikke stilt noen krav til valgkomiteen, sier Melby til NTB.

Hun beskriver Raja som en lagspiller og en viktig Venstre-ressurs, som klarer å skape entusiasme.

Annonse

– Jeg samarbeider med alle aktuelle kandidater i dag, som en del av Venstres regjeringslag.

Raja sa før Melby lanserte sitt kandidatur at han kan ha hvem som helst av de andre kandidatene til ledervervene, som sine nestledere.

– Det er opp til valgkomiteen, jeg har ikke navngitt noen. Og hvis jeg blir nestleder, skal jeg gjøre alt jeg kan for at lederen skal lykkes, sier han til NTB.

Han beskriver Melby som en «fantastisk dame, flink politiker, dyktig statsråd» som han har samarbeidet godt med i mange år.

Lang prosess

I vinter landet valgkomiteen etter lang tids overveielser på å innstille Grande for en ny periode, med Rotevatn og Raja som nestledere.

Innstillingen i mars kom mot et bakteppe hvor Venstre og partileder Grande bare et par måneder tidligere hadde ryddet plass til både Rotevatn og Raja i regjeringen.

Det betød samtidig at dagens nestleder Ola Elvestuen måtte gå fra stillingen som klima- og miljøminister.

I mars valgte imidlertid Grande å trekke sitt kandidatur, og prosessen måtte gjenopptas. Landsmøtet i april ble imidlertid utsatt etter utbruddet av koronavirus, og valgkomiteen fikk dermed også forlenget sin frist.

Intervjuer

Av de fire statsrådene som var i intervju i valgkomiteen, er det nå bare næringsminister Iselin Nybø som ikke har erklært seg som lederkandidat.

Samtidig har dagens nestledere, Terje Breivik og Elvestuen, stilt seg til disposisjon for å bekle en av de tre toppvervene som valgkomiteen vil konsentrere seg om denne gangen.

Valgkomiteen samles på Gardermoen til helgen for å sluttføre arbeidet med sin innstilling. Endelig frist for å avgi innstilling er 28. august.

Selve ledervalget skjer landsmøtet 26.–27. september.