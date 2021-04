Melby: Ingen nye toner før Venstre-landsmøtet

– Helt siden vi tok over har vi vært tydelige på at det kommer til å ta tid for Venstre å snu en negativ utvikling som har vart en stund, sa Melby på en pressekonferanse mandag, foran partiets landsmøte kommende helg.

Svaret kom på et spørsmål om hva partiet har igjen i verktøykassa foran høstens valg. Siden Melby ble valgt som partileder i høst har Venstre i gjennomsnitt ligget an til å beholde kun to mandater på Stortinget – partilederens eget i Oslo og nestleder Abid Rajas mandat i Akershus. Med en oppslutning oppunder 3 prosent ligger seks av dagens åtte stortingsplasser an til å ryke.

– Det tar mer enn et halvår å bygge organisasjon og troverdighet for sakene vi kjemper for. Det er fortsatt flere måneder fram til valget, og jeg føler meg trygg på at vi skal klare å vise fram Venstre-initiativ i regjeringen, sier Melby.

Tre sentrale saker

Partiledelsen brukte store deler av mandagens pressekonferanse til å skryte av Venstres bedrifter i regjering, innen områder som klimapolitikk, skolepolitikk og ruspolitikk. Med Melby som kunnskapsminister, Iselin Nybø som næringsminister og Raja som kulturminister har partiet sittet med sentrale roller under koronapandemien.

Tre av regjeringens viktigste saker denne våren har også båret et kraftig Venstre-avtrykk. Klimameldingen ble lagt fram av nestleder og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn, fullføringsreformen i videregående skole stammer fra Melbys departement, og rusreformen har vært en fanesak for Venstre gjennom hele Erna Solbergs regjeringstid.

Klimameldingen fikk ikke det brede flertallet i Stortinget som regjeringen håpet på, mens rusreformen fikk et kraftig skudd for baugen fredag, da Arbeiderpartiet vedtok at de går imot avkriminalisering av brukerdoser for alle rusbrukere. Dermed har regjeringen flertall imot seg i det Venstre anser som selve kjernen i reformen.

– Uten avkriminalisering er det ingen rusreform, sier Melby til NTB.

Vil snakke til alle

Likevel anser Melby rusreformen for å være en vinnersak.

– Det er en sak som har mobilisert Venstre-folk over hele landet, der alle ønsker å være med og utkjempe kampen for å gjennomføre en viktig sosialpolitisk reform.

Hun har ikke gitt opp håpet om å forhandle fram et kompromiss om rusreformen som er akseptabelt for Venstre i Stortinget.

– Men hvis ikke, blir det en viktig valgkampsak for Venstre, sier Melby.

Melby peker ikke ut en bestemt aldersgruppe, kjønn eller klasse som Venstres kjernevelger.

– Vi snakker til alle, vanlige folk, men også uvanlige folk. Venstre er et parti som bør snakke med folk som har tro på framtida og tro på at vi greier å løse de største utfordringene i vår tid, sier partilederen.

