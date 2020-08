– Jeg frykter at vi får en stadig tøffere og mer polarisert samfunnsdebatt og et stadig vanskeligere klima for å finne gode løsninger, sier kunnskapsminister Guri Melby til NTB.

Onsdag kastet hun seg inn i lederkampen i Venstre, i konkurranse med både Abid Raja og Sveinung Rotevatn, som tidligere har lansert sine kandidaturer.

Melby mener at det kanskje ikke er så stor forskjell i hva de tre kandidatene står for politisk, men letter litt på sløret om hva hun selv vil fokusere på om hun blir Venstre-leder:

– Jeg tror det er et behov for et sentrumsparti som kan fremme balanserte synspunkt og ikke bidra til å polarisere debattene i viktige saker som miljø og klima, og innvandring og asylpolitikk, sier hun.

Og kommer med et eksempel:

– Debatten om bompenger har vært veldig polariserende. Det mener jeg både at Bompengepartiet, Frp, men også MDG har bidratt til.

– Mer effektivt

Lederkandidaten står fast på at det er fullt mulig å gjennomføre både god, radikal og framoverlent miljøpolitikk uten at man trenger å spisse frontene så veldig.

– Det gjorde vi da vi satt i byråd i Oslo. Det ble gjennomført minst like kraftfulle tiltak da som nå, uten at vi hadde den samme opphetede debatten. Det er ikke sikkert at det blir like gode historier i mediene, men jeg tror at det er mer effektivt.

Til helgen skal valgkomiteen i partiet velge hvem de foretrekker som leder, før landsmøtet tar endelig stilling til spørsmålet i september.

Innvandring og distrikt

Da Abid Raja lanserte sitt lederkandidatur, tok han til orde for å bygge samhold og fellesskap, og bygge ned konflikten mellom by og land.

Dette har Melby også merket seg.

– En veldig kraftig polarisering som har vært lenge, er jo i debatten om innvandring og asylpolitikk. Jeg mener også at for eksempel Senterpartiet bidrar til en veldig sterk polarisering mellom by og land, som jeg mener Venstre bør kjempe imot, sier hun.

Melby sier hun ikke tror det er så veldig stor forskjell i hva folk er opptatt av, enten de bor på bygda eller i byen.

– Jeg tror ikke vi skal late som om forskjellene er større enn de er. Det er slike ting jeg mener bidrar til polarisering. Det at man tabloidiserer veldig i debattene, i stedet for å noen ganger ta de litt mer kjedelige og mer balanserte standpunktene.

Vil fortsette i regjering

Når det gjelder regjeringssamarbeid, sier Melby at hun vil gå til valg på den samme borgerlige regjeringen som Venstre i dag sitter i.

– Jeg mener vi sitter i den regjeringen vi ønsker oss. Det er også den regjeringen vi må gå til valg på.

Melby mener det var riktig av Venstre å gå inn i regjering i 2018.

– Det som ble resultatet av at vi gikk inn i regjering, er at nå sitter Høyre, Venstre og KrF der. Hvis ikke vi hadde gjort det, hadde det vært en Høyre-Frp-regjering i Norge, forklarer hun.

– Er det utelukket for deg å gå inn i regjering med Frp igjen, eller er du åpen for det?

– Det er et hypotetisk spørsmål, siden de selv har sagt at de ikke vil inn i regjering. Så jeg tror Frp må avklare hvilket parti de vil være, før Venstre skal ta stilling til hvordan vi skal forholde oss til det.

