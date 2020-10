Hun trakk blant annet fram den nye klimaplanen klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) jobber med, som skal bidra til at Norge når klimamålet for 2030.

– Uten å røpe for mye kan jeg avsløre at det kommer til å være mye i den planen som sikkert både Senterpartiet og Fremskrittspartiet vil være veldig kritisk til, sa Guri Melby i sin tale under det digitale landsstyremøtet til Venstre lørdag.

– Støter folk bort

– Den måten Venstre driver klimapolitikk på, støter bort folk, svarer Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Han er enig i at klimautslippene må kuttes, men advarer regjeringen spesielt mot å gå løs på kjøttforbruket, som er et av tiltakene som er vurdert i den såkalte Klimakur-rapporten.

– Staten skal ikke bestemme hva folk skal spise, sier Vedum, som mener det ikke er noe godt klimatiltak å erstatte norske kjøttkaker med vegetarkost fra utlandet.

– Det er klokt å ha matproduksjon og bosetting i hele landet, sier Vedum.

Han nevner også flyseteavgift og full avgift på biodiesel på tiltak han mener støter folk bort.

Viste til oljeavsløring

Melby viste også til NRKs avsløring denne uken der det ble kjent at en rapport fra Oljedirektoratet i 2013 viste at oljeleting i Barentshavet sørøst kunne bli et tapsprosjekt for Norge.

Men beregningene ble ikke lagt fram for Stortinget før de folkevalgte stemte for å åpne havområdene for petroleumsvirksomhet.

– Det viser hvor langt den rødgrønne regjeringen og Senterpartiets nestleder, daværende olje- og energiminister, Ola Borten Moe, er villige til å strekke seg for å åpne nye oljefelt i Norge.

Borten Moe sa torsdag til NRK at han ikke kjente til de hemmelige økonomiske vurderingene.

– Ville bli et kjempeeksperiment

Under talen angrep Melby også Senterpartiet på skolepolitikken.

– Jeg tror aldri jeg har hørt Trygve Slagsvold Vedum snakke om skolepolitikk, sa Venstre-lederen.

Her beskyldte hun Senterpartiet blant annet for å være utydelige på hva de vil.

– Vi vet hva Senterpartiet er mot, men er de egentlig for noe i skolepolitikken, spurte Melby retorisk.

– Å la Senterpartiet styre Skole-Norge ville blitt et kjempeeksperiment. Det er vanskelig å tro at Vedum vil prioritere skole særlig høyt, med en rekke andre kostbare valgløfter Sp åpenbart mener er viktigere., sa hun.

– Praktisk skole

Vedum mener utspillet tyder på at Senterpartiet har en skolepolitikk Melby ikke vil høre om.

– Vi har vært tydelige på hele veien at vi ønsker en mer praktisk skolehverdag, så ikke guttene faller utenom. Problemet for skolene i Groruddalen og Finnmark er at altfor mange ikke fullfører. Men Melby ønsker ikke høre på det, sier Vedum.

Han peker også på at Senterpartiets politikk om tjenester nær folk også handler om at kommunene må ha råd til å beholde nærskolene.