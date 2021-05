Medvinden har løya – Sp med lågast oppslutnad på eit halvt år

Midt i jordbruksforhandlingar og bondeopprør er den største endringa på mai-målinga, som Norfakta har gjort for Nationen og Klassekampen, at Sp går ned med 4 prosentpoengs oppslutnad, frå 18,8 i april til 14,8 no. Feilmarginen er 2,2 prosent.

Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum seier at sjølv om partiet får eit dårlegare resultat på denne målinga enn på andre som er tatt opp den siste tida, så er Sp likevel det partiet som har vokse mest sidan førre stortingsval.

– I snitt har vi vore på 18 prosent på målingane.

Han er viss på at det handlar om at partiet har vore tydeleg på at heile Noreg skal haldast i bruk, og å sikre folk tenester der dei bur.

– For to år sidan gjorde vi det beste lokalvalet i vår historie, og sjølv denne målinga ligg høgare enn det. Summert opp har vi aldri hatt eit så godt utgangspunkt før eit Stortingsval nokon gong før, seier Vedum.

Statsvitar og valanalytikar Svein Tore Marthinsen vil å sjå fleire målingar som viser same tendens før han eventuelt konkluderer med at Senterpartiet går ned i oppslutning.

Solid raud-grønt fleirtal

Partia i den gamle raud-grøne regjeringa, Ap, SV og Sp ville etter denne målinga likevel få 89 representantar, og fleirtalet på Stortinget med fire representantars margin.

Maktforholdet mellom dei to moglege regjeringspartnarane Sp og Ap har hatt store svingingar sidan stortingsvalet i 2017, då Ap fekk inn 49 representantar og Sp 19, ein skilnad på 30.

På denne ferske målinga har Ap 45 representantar og Sp 29, det er ein skilnad på 16. På målingane både i desember 2020 og i februar i år, var det dødt løp i talet på representantar. Med høvesvis 39 og 38 representantar kvar dei månadene, såg det ut til at om ikkje veslebroren var blitt storebroren, så var dei iallfall i same klasse.

Men no har veslebroren igjen blitt minst og storebroren størst.

Like sannsynleg at Sp blir større

– Sp kniva faktisk med Ap og Høgre om å vere landets største parti, og ein nemnde Trygve Slagsvold Vedum i statsministerspørsmålet. Men at Ap og Høgre har rykka ifrå, er ein tendens som går att på fleire målingar.

– I dag er det eit klart raudgrønt forsprang på målingane, så skulle nedgangen for Sp vere varselet om ein ny trend, er det interessant, seier Marthinsen.

Han ser det som like sannsynleg at partiet kan vekse seg enno større.

– Det skal kanskje mykje til for at dei går over 18–19 prosent i oppslutnad – men det er ikkje noko tak på kva dei kan klare. Og sjølv det resultatet denne målinga viser, ville vore eit historisk høgt valresultat for partiet.

Trass i skepsisen til totalresultatet, peikar Marthinsen at Sp på denne målinga har ei veljarlojalitet på 69 prosent, altså at 69 prosent av dei som røysta på dei ved førre valet ville gjort det igjen.

– Andre målingar har vist ein lojalitet på over 80 prosent, seier Marthinsen.

Senterpartiet har primært henta veljarane sine frå Ap, men også frå Høgre og Frp, KrF og Venstre.

Sp veks hos folk i fleire saker

Sentio har på oppdrag frå Marthinsen gjort ei undersøking om kva saker veljarane meiner partia har best politikk.

– Distriktspolitikk er Sps desidert viktigaste sak. Sjølv veljarane i andre parti meiner Sp er best på det. Det går an å putte også matforsyning inn i den kategorien. Vi ser også at Sp har auka tillit blant folk på andre saksfelt enn distriktspolitikk, for eksempel som parti for skule og miljø.