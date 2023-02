MDGs sentralstyre vil ha Norge inn i EU

Sentralstyret innstiller på at Norge skal gå inn i nye forhandlinger med EU med sikte på norsk EU-medlemskap, der avtalen må godkjennes av en folkeavstemning. Nå er det opp til landsmøtet hva som blir partiets politikk.

– Jeg er glad for at MDG har løftet EU-debatten det siste året, og nå er det opp til partidemokratiet å bestemme hvor vi lander, sier MDGs førstekandidat i Bergen, Thor Haakon Bakke, i en pressemelding.

Bakke sitter i MDGs sentralstyre og skal delta som delegat fra Bergen og Vestland på partiets landsmøte 12.-14. mai.

Bakke mener Norge med et EU-medlemskap i større grad vil kunne bidra til å løse klima- og naturkrisen, men også styrke norsk demokrati og fremme norske interesser. Videre mener han at Norge må slutte å tviholde på et 28 år gammelt nei-standpunkt.