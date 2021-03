MDGs landsmøte sier nei til kjøttfrie kantiner

Kjøttkutt var blant de temaene som skapte mest diskusjon på MDGs digitale landsmøte fredag.

Grønn Ungdom fremmet et forslag om å stanse alt salg av kjøtt i offentlige kantiner. Men det ble nedstemt av landsmøtet, som i stedet gikk inn for én kjøttfri dag i uka.

Ulrikke Torgersen, førstekandidat i Rogaland MDG, er skuffet.

– Vi trenger politikk som kutter i kjøttforbruket. Da må det offentlige gå foran og tilby helvegetariske kantiner på alle offentlige skoler, universiteter og arbeidsplasser, sier hun.

Diskusjonen fortsatte utover dagen fredag, med søkelys på programkomiteens forslag om et langsiktig mål om halvering av kjøttforbruket i Norge. Enkelte grupperinger i partiet har tatt til orde for å framskynde målet om halvert kjøttforbruk til 2025 eller 2030.

Et forslag om forbud mot kjøttreklame skal også opp til votering. Dette forslaget ble på landsmøtet forsvart av Signe Bakke Sølberg, som argumenterte for at reklameforbud vil være bedre enn mer inngripende tiltak for å få ned forbruket av kjøtt.

– Du skal slippe å gå nedover gata og bli fristet av klimaendringer pakket inn i sylteagurk og ketsjup, sa hun.

