MDGs fylkesleder i Rogaland meldte seg ut av partiet

Lørdag valgte fylkesårsmøtet i Miljøpartiet De Grønne (MDG) Jan Erik Timm som ny fylkesleder, skriver Stavanger Aftenblad.

– Etter 32 år velger jeg å gå ut av et parti som etter min mening nå fremstår som radikalt med sin skremselspropaganda. De fremmer skam og straff i stedet for muligheter og håp, sier Veland, som trakk seg som fylkesleder 27. januar i år etter et knapt år som leder.

Veland mener skam har blitt for sentralt i partiet.

– Skam i alle former er tungt å fordøye. Kjøttskam, flyskam, bilskam, oljeskam og jordbruksskam, ramser hun opp.

Annonse

Hun mener også det er naivt å sette en sluttdato for oljeindustrien.

– Dessverre er vi avhengig av olje og gass. Dette må fases ut på naturlig vis etter etterspørsel, sier hun.

Ny fylkesleder Jan Erik Timm sier det er naturlig at oppmerksomhet om klima skaper en form for skremsel.

– Kunnskapen vi har om dette er tydelig. Skal vi se bort fra kunnskapen? spør han og understreker at partiets jobb er å basere seg på fakta.

– Det er aldri synsing og skremsel. Dette er alvorlige ting som berører alle, sier Timm.

(©NTB)