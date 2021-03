Kjøttkutt var blant de temaene som skapte mest diskusjon på MDGs digitale landsmøte fredag.

De aller mest radikale forslagene møtte slaktekniven da saken kom opp til votering. Til slutt endte landsmøtet opp med å støtte programkomiteens innstilling, det vil si et langsiktig mål om å halvere kjøttforbruket.

Krav om en halvering innen 2025 eller 2030 fikk derimot ikke gjennomslag.

Vil omstille landbruket

MDG-leder Une Bastholm sier partiet ikke er mot kjøtt som sådan.

– Men vi nordmenn spiser i dag mye mer kjøtt enn det som lar seg produsere i Norge uten import av fôr. Å redusere kjøttforbruket og omstille landbruket til mer bruk av lokale, norske ressurser handler om klima og biologisk mangfold, men også om dyrevelferd, matsikkerhet og levende bygder, uttaler Bastholm i en pressemelding.

I pressemeldingen vises det til at kjøttforbruket i Norge er mer enn doblet siden 1950-tallet. Nå vil MDG reversere utviklingen.

Uenighet om tempoet

I debatten advarte Bastholm mot å støtte det mest radikale forslaget, en halvering av kjøttforbruket på bare fire år.

– Å halvere kjøttforbruket innen 2025 gir altfor lite tid til å omstille landbruket, sa hun.

– Vi skal dit, men vi må gjøre det skikkelig, slik at dette blir bra både for dyrene, bonden, miljøet og matsikkerheten.

Forslaget fikk derimot støtte av Arne Haabeth fra Oslo MDG.

– Det er ultraradikalt. Men det er også vårt DNA å være ultraradikale på vegne av denne planeten, sa han.

Hanne Feragen fra MDG Røros gikk på sin side inn for en halvering innen 2030.

– Det er dette her vi faktisk vil ha, både for jordkloden, dyrene, bøndene, blodårene og de småfeite magene, sa hun.

Kantina skjermes

Grønn Ungdom fremmet et forslag om å stanse alt salg av kjøtt i offentlige kantiner. Men det ble nedstemt av landsmøtet, som i stedet gikk inn for én kjøttfri dag i uka.

Ulrikke Torgersen, førstekandidat i Rogaland MDG, er skuffet.

– Vi trenger politikk som kutter i kjøttforbruket. Da må det offentlige gå foran og tilby helvegetariske kantiner på alle offentlige skoler, universiteter og arbeidsplasser, sier hun.

Et forslag om forbud mot kjøttreklame skal også opp til votering på landsmøtet. Dette forslaget ble fredag forsvart av Signe Bakke Sølberg Johannessen fra Bærum MDG. Hun argumenterte for at reklameforbud vil være bedre enn mer inngripende tiltak for å få ned forbruket av kjøtt.

– Du skal slippe å gå nedover gata og bli fristet av klimaendringer pakket inn i sylteagurk og ketsjup, sa hun.