MDG vil ha nye regler for taletid på Stortinget

Da KrF ble med i regjeringen ba Rødt og MDG om å få overta partiets taletid i spørretimen, som er opposisjonens anledning til å stille spørsmål. Da ville de få mulighet til å kan stille spørsmål i hver eneste spørretime. Svaret var nei fra Stortingets presidentskap.

– Jeg representer 94.788 velgere, og det er 94.788 velgere som da ikke er representert i annenhver spørretime i Stortinget, sier MDGs Une Bastholm til Klassekampen.

Bastholm varsler at hun vil fremme et forslag om endring, slik alle partier skal få rett til å slippe til.

Leder i Rødt Bjørnar Moxnes mener presidentskapets avgjørelse er arrogant.

– Det henger ikke på greip. For argumentet for å bare slippe oss til annenhver gang, var at spørretimen ville bli for lang. Men nå er det ett parti mindre i spørretimen, da er det argumentet borte, sier Moxnes.

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H) skriver i en epost til avisa at den tiden som blir til rådighet etter at KrF gikk inn i regjering, kan benyttes til oppfølgingsspørsmål, og at det også vil komme MDG og Rødt til gode.

