MDG vil beholde strømutvekslingen med utlandet

MDG-lederen har slitt med ettervirkningene av koronasykdom og var sykmeldt tidligere i uka, men hadde klare budskap til landsstyret i partiet som møttes digitalt lørdag. Blant temaene Bastholm brukte tid på, var diskusjonen om norske kraftkabler til utlandet og det hun omtaler som enkle, populistiske løsninger fra Rødt, Sp og Frp.

– Å kutte bånd til andre land er feil. Et Norge som lukker seg stadig mer inne med vår rikdom, er et mer ensomt, sårbart og egoistisk Norge i en verden med mange felles utfordringer på tvers av land og generasjoner, sa Bastholm, og fortsatte:

– Når vi støtter europeisk energisamarbeid og kabler som kan sende strømmen begge veier, så handler det om å dele. Om å samarbeide om vår tids største utfordringer. Klimaendringene rammer de mest sårbare i verden hardest.

Partilederen tok til orde for en politikk som går ut på å fordele de økte inntektene staten får fra strømsalget når prisene blir høye.

– Kraftsamarbeid er viktig for klimaet, for energisikkerheten vår. Men det er også viktig for naturen. Norge vil sannsynligvis mangle strøm om få år, selv om vi kjemper det vi kan for kraftigere satsing på energisparing og energieffektivisering, sa Bastholm.