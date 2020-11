Tradisjonelt har MDG hele tiden framholdt at de er et blokkuavhengig parti, men foran neste års stortingsvalg setter de blokkuavhengigheten på pause ifølge et vedtak i sentralstyret, skriver NRK.

– For valget i 2021 er det uaktuelt å gå til Høyre, sier MDG-nestleder Arild Hermstad.

Han mener at regjeringen ikke har ført en ansvarlig klima- og naturpolitikk og at det derfor er umulig å kunne støtte Erna Solberg som statsminister ved neste valg.

– Skjær i sjøen

Men Hermstad ser store skjær i sjøen, spesielt når det gjelder et samarbeid med Ap, og særlig innen spørsmålene om oljeindustriens framtid, samferdselspolitikken og naturvernpolitikken.

– Men vi tror det kommer til å være enda vanskeligere på den andre siden, sier Hermstad.

Aps nestleder Bjørnar Skjæran peker også på store forskjeller mellom de to partiene, men lukker ikke helt døren for et samarbeid. Partileder Jonas Gahr Støre har tidligere sagt at han ikke det som naturlig å sitte i en regjering med MDG, mens SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes sier at de gjerne samarbeider med MDG.

Langt fra flertall

De tre partiene er imidlertid langt fra å få et flertall på Stortinget ifølge de siste tallene fra Poll of polls, og er avhengig av et samarbeid med Senterpartiet for å få et rent flertall. Det kan bli langt vanskeligere ettersom Sp har avvist å sitte i regjering med MDG.

Kommunikasjonssjef Nils Mørk i MDG presiserer overfor NTB at sentralstyrets vedtak ikke er et spørsmål om å gå bort fra blokkuavhengighet, men et taktisk spørsmål foran 2021-valget.

Han peker på at det i innstillingen fra sentralstyret blant annet heter at «MDGs drømmeregjering er en grønn blokk som setter klima og natur først, gjennom en koalisjon av MDG, SV og Venstre. Uten en realistisk mulighet til en grønn blokk, vil MDG innlede samtaler med Ap og SV for å se hvilke resultater man kan få til for mennesker og miljø i en koalisjon.».

Vedtaket fra sentralstyret skal behandles hos partiets eget landsstyre, som har møte til helgen.

