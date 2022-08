Bastholm opplyste om avgangen i en uttalelse onsdag formiddag.

– Jeg skulle gjerne kommet med hyggeligere nyheter til alle støttespillere, velgere og medlemmer i Miljøpartiet De Grønne, men i dag tidlig ga jeg vårt landsstyre og sentralstyre beskjed om jeg ønsker å trekke meg som partileder av personlige grunner, skriver Bastholm.

– Denne uken er altså min siste uke som partileder for MDG. Som dere sikkert skjønner, har ikke dette vært noen lett beslutning for meg. Men å være partileder er et verv som krever ekstraordinær innsats, tid og energi. Og jeg har erkjent at jeg har ikke den ekstra tiden og energien lenger. Jeg er rett og slett for strukket.

MDG-ledelsen har innkalt til pressekonferanse i Arendal klokka 11.

Bastholm ble for kun tre måneder siden gjenvalgt som partileder uten motkandidater, og skulle i utgangspunktet ha vervet fram til våren 2024.