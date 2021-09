MDG-topper spente: Vi er ikke rolige før alle stemmene er telt opp

– Dette er veldig spennende. Vi ligger akkurat litt over sperregrensen på prognosene, og vi er ikke rolige før alle stemmene er telt opp, sier Lan Marie Berg til NRK.

Hun er stortingskandidat for Miljøpartiet De Grønne fra Oslo, og dersom valgprognosen som kom klokken 21 slår til, vil MDGs ene representant på Stortinget omsider få selskap. Men Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV ligger an til å få flertall uten MDG og Rødt – men det tar ikke Berg så tungt.

– Dette resultatet blir uansett historisk, da vi kommer inn med en stor grønn gruppe på Stortinget, og da vil vi kjempe for klima- og naturpolitikken hver eneste dag, sier hun.

Spent Hansson

MDG-nestor Rasmus Hansson, som var partiets ene stortingsrepresentant før partileder Une Bastholm tok over i 2017, er også spent.

Selv er han nummer 2 på Oslo-lista bak Lan Marie Berg. Alt tyder på at MDG får flere stortingsrepresentanter enn i dag. Hvor mange avhenger av om de havner over eller under sperregrensa.

– Det blir kjempegøy å få inn flere enn den en representanter. Det blir morsommere med enda fler. Så tar vi sikte på å gjøre et historisk valg der vi bryter sperregrensa og får en stor gruppe, sier Hansson til NRK.

Fornøyd med valgkampen

Han mener partiet har gjort en solid valgkamp, og at de vil kjempe for klimapolitikk uavhengig av hvor store de blir.

Ved 22-tiden er partiet så vidt under sperregrensa ifølge prognosene.

– Det er utrolig stimulerende og spennende, og helt avgjørende for fremtiden. Vi vil jobbe for det internasjonale samarbeidet vi trenger for å løse internasjonale utfordringer Norge er en del av. Det er viktig for MDG. Dette og mye mer vil vi jobbe for med en stor gruppe på Stortinget, sier Hansson.

