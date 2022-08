MDG-topp fra Oslo frykter partiet skal bli for lite radikalt

Heiberg vurderer å stille som kandidat til det nasjonale ledervervet. Nå sier hun at hun er delvis uenig i hovedkonklusjonene i partiets interne evaluering av hvorfor det gikk galt ved valget i fjor.

– Vi er nødt til å holde fokus på den viktigste saken, som er klima- og naturkrisen. Vi kan ikke la oss distrahere av at alle andre partier forsøker å snakke oss bort fra problemet, som er overforbruk og en økonomisk politikk som er en katastrofe for kloden vår, sier hun.

Evalueringen, også omtalt som havarikommisjonen, ble ledet av nestleder Arild Hermstad, som enn så lenge er den eneste kandidaten til å ta over som MDG-leder etter at Une Bastholm overraskende trakk seg denne uka. Evalueringen konkluderte med at partiet var for krasst, kompromissløst og ensporet, og at den politiske ledelsen var utydelig.

Akkurat det siste er Heiberg enig i, men ikke at det var feil å snakke så mye om klimaet og være kompromissløse.

Kamp om strategi

Hun sier hun og Hermstad deler både ideologi og den politiske analysen, men at det som skiller dem, er synet på strategien.

Heiberg varsler at hun vil delta i strategidiskusjonen fram mot både lokalvalget neste år og stortingsvalget i 2025, uansett om hun stiller som lederkandidat eller ikke.

– Hvis ikke MDG holder fast i vår tids viktigste sak og er radikale, er det ingen andre som kommer til å gjøre det, sier hun.

– Nordmenn vil ha handling

På spørsmål om hun ikke er redd for at et radikalt MDG vil få problemer med å samarbeide med andre partier og dermed miste muligheten til makt, svarer hun:

– Jeg er ikke redd for å være radikal. Nordmenn vil ha handling på klima, og det trengs et parti som er tydelig på det.

Hun viser til at MDG er i maktposisjoner lokalt, for eksempel i Oslo.

– Blir vi store nok nasjonalt, vil vi komme i maktposisjon, mener hun.

Heiberg forteller at hun har fått mange oppmuntrende meldinger etter at hun torsdag gikk ut og sa hun kan tenke seg å stille som lederkandidat. Men hun har ennå ikke bestemt seg for om hun faktisk gjør det, og sier at hun fortsatt kan ende med å støtte Hermstad.

Liland i tenkeboksen

Hermstad kan få flere utfordrere. MDGs andre nestleder Ingrid Liland sa fredag at hun er «i tenkeboksen» om hvorvidt hun skal stille som lederkandidat.

– Jeg har ikke så mange kommentarer å gi nå. Arild er en god kandidat, skrev Liland i en tekstmelding til Dagbladet.

Varaordfører i Vestland, Natalia Golis, har på sin side gjort det klart overfor samme avis at hun ønsker å bli MDG-leder. Golis forsøkte å bli nestleder i MDG på landsmøtet i mai, men tapte for nevnte Liland.

MDGs landsstyre er innkalt til et møte torsdag for å spikre planen for ledervalget. Det ligger an til at det blir avholdt ekstraordinært landsmøte 25. eller 26. november.

Hermstad overtar som midlertidig partileder på mandag. Dersom han velges til partileder, må landsmøtet også velge ny nestleder.

