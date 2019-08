MDG med høyeste oppslutning noen gang på Opinion-måling

I høstens første partimåling fra Opinion på oppdrag fra FriFagbevegelse, Dagsavisen og Avisenes Nyhetsbyrå (ANB) fosser Miljøpartiet De Grønne (MDG) fram.

Oppslutningen på 7 prosent er den høyeste partiet har hatt på Opinions partibarometer noensinne og mer enn en dobling av resultatet ved stortingsvalget i 2017, skriver FriFagbevegelse.

– God måling for miljøet

– Det er en god måling for miljøet og en knallmåling for MDG. Dette viser at nordmenn forstår at man trenger et parti som setter miljøet og mennesker først. Der vi har makt holder vi det vi lover og folk ser at ekte miljøpolitikk virker, sier nasjonal talsperson Arild Hermstad.

Sammen med Senterpartiet, som for øvrig faller 2,4 prosentpoeng til 14,6 prosent, har MDG den høyeste lojaliteten blant velgerne.

Høyre går fram 3 prosentpoeng og er partiet med aller størst framgang.

– Hyggelig å se at vi går mest fram på denne målingen. De neste ukene skal vi ut å banke 700.000 dører, stå på stand over hele landet og fortelle velgerne hvilke løsninger vi har for å sikre at flere elever fullfører videregående skole, bedre kvalitet i omsorgen, flere ja-kommuner og grønn vekst, sier Høyre-nestleder Jan Tore Sanner til NTB.

Høyt for SV

Også Sosialistisk Venstreparti gjør det bra i høstens første måling. Med sine 8,8 prosent – den høyeste oppslutningen partiet har hatt siden april 2010 – puster SV nå Fremskrittspartiet i nakken.

– Dette er fantastiske tall i begynnelsen av valgkampen. Årsaken til at vi gjør det så bra er at vi er det tydeligste partiet i to saker som mange er opptatt av: klimapolitikken og økende ulikhet i makt og rikdom, sier SV-leder Audun Lysbakken til FriFagbevegelse.

I partimålingen får Frp en oppslutning på 10,1 prosent, mens Arbeiderpartiet får 22,2 prosent. De to partiene lekker mest til gruppen «andre partier» som blant annet inkluderer Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB). Bompengepartiet er nå nærmere sperregrensen enn både KrF og Venstre.

Partienes oppslutning i prosent (med endring fra juni i parentes): Ap 22,2 (- 0,8), Høyre 22,1 (+ 3,0), Frp 10,1 (- 1,3), Sp 14,6 (- 2,4), SV 8,8 (+ 2,3), Venstre 3,1 (+ 0,3), KrF 3,2 (+ 0,6), MDG 7,0 (+ 0,5), Rødt: 5,2 (- 1,8), Andre inkludert FNB: 3,7 (- 0,5).

Målingen er basert på 960 telefonintervjuer i perioden mellom 30. juli og 5. august. Feilmarginen ligger mellom 3,2 prosent for de to største partiene og 1,2 prosent for det minste.

(©NTB)