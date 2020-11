MDG går inn for samarbeid med venstresiden etter valget

Landsstyret i MDG vedtok lørdag at de vil jobbe for et regjeringsskifte i stortingsvalget i 2021 og at de først vil søke samtaler med Ap og SV.

– Ap og SV må levere på klima og natur for å ha vår støtte, men vi vil gi dem sjansen. Vi setter klima og natur først, og ingen kan regne med vår støtte hvis de ikke leverer på det, heller ikke Ap og SV, sier partileder Une Bastholm i MDG.

Landsstyret understreker at MDG fortsatt er åpen for samarbeid på tvers av blokkene for å mest mulig grønn politikk, dersom Ap og SV ikke setter klima og natur høyt nok.

Fremdeles et grønt parti

At MDG nå vil samarbeide med venstresiden, innebærer et linjeskifte for partiet, som anser seg som blokkuavhengig.

– Vi er et grønt parti, verken rødt eller blått, og er åpne for å samarbeide på tvers av de tradisjonelle blokkene, understreker Bastholm.

Det er kun Frp partiet helt utelukker formelt samarbeid med.

– Men det er ikke aktuelt for MDG å støtte et Høyre som gjør seg avhengig av Frp, sier MDG-lederen.

Uenighet på forhånd

Rasmus Hansson, som nylig vant 2.-plassen på Oslos stortingsliste, har advart kraftig mot at MDG gir fra seg forhandlingsmakt før stortingsvalget.

– Verken Støre, Vedum eller Solberg må tro at de har MDG i lomma før vi skal forhandle politikk, sa Hansson, som er blant dem som vil hegne om MDGs blokkuavhengighet, tidligere lørdag.

Støre mener avstanden er for stor

I vedtakene fra landsstyremøtet står det at dagens regjering ikke har ført en ansvarlig klima- og miljøpolitikk.

– Derfor vil vi gi Ap sjansen til å vise at de kan levere på vår tids største utfordring, sier Bastholm.

Ap-leder Jonas Gahr Støre har på sin side tidligere sagt at de to partiene står for langt unna hverandre til å kunne sitte i regjering sammen. Det mente han før valget i 2017, og beslutningen står fremdeles ved lag, uttalte Støre i forkant av MDGs landsstyremøte.

– Når det gjelder regjeringssamarbeid, holder vi fast på at det er SV og Senterpartiet som er våre naturlige partnere. Avstanden til MDG er i dag for stor i sentrale spørsmål til at et regjeringssamarbeid er aktuelt, som i synet på industri og energipolitikk, sa han til NTB tidligere denne uka.

Hermstad blir vikar

MDGs landsstyre vedtok også lørdag at Arild Hermstad skal være vikar for partileder Une Bastholm når hun skal ut i foreldrepermisjon. Det opplyser kommunikasjonssjef i partiet Nils Mørk til NTB.

Partileder Une Bastholm venter sitt andre barn i april og skal ut i foreldrepermisjon i fire måneder før valgkampen begynner i august.

