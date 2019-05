MDG foreslår å gi skoleelever streikerett

Denne våren har flere titalls tusen norske skoleelever streiket for klimaet. Mange av dem fikk ugyldig fravær på skolen på grunn av streiken.

Stortingsrepresentant Une Bastholm (MDG) fremmet torsdag et forslag i Stortinget om å gi streikerett til skoleelever, og å endre fraværsreglene slik at politisk streik i regi av elevråd, elevorganisasjoner eller andre organisasjoner, blir ansett som politisk fravær.

Bastholm mener at unge er uten streikerett, og at det svekker muligheten deres til å være politiske aktører, og gjør det vanskeligere for dem å få gjennomslag for krav og rettigheter.

– Det er på tide at kunnskapsministeren gjør noe med dette og også endrer tolkningene av reglene om politisk fravær, sier Bastholm.