MDG etter valgskuffelsen: – Vi ble for krasse

– Vi ble for krasse, vi klarte ikke å få fram våre egne løsninger og ble litt for gode til å karakterisere de andre partiene, sier nestleder Arild Hermstad til NRK.

Ved høstens valg hadde Miljøpartiet De Grønne (MDG) som mål å få 7 prosents oppslutning, men endte til slutt opp på 3,9 prosent. Med det var partiet 1.700 stemmer unna å nå sperregrensen som ville ha sikret dem langt flere enn de tre stortingsrepresentantene de endte opp med.

I august og september fikk MDG henholdsvis 5,5 prosent og 4,9 prosent på gjennomsnittet av de nasjonale målingene, ifølge Poll of polls.

Etter valgskuffelsen fikk Arild Hermstad i oppgave å lede partiets interne evaluering.

– Vi så at etter FN-rapporten kom så gikk vi voldsomt fram på meningsmålingene. Vi satte dagsorden, vi fikk nesten 3.000 nye medlemmer, så det er klart at vi kunne hatt en bedre plan for de siste 14 dagene, sier Hermstad.

