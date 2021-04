Marit Arnstad (Sp) om regjeringens gjenåpning: – Holder folk i uvisse

Saken oppdateres.

Onsdag la statsminister Erna Solberg (H) fram en plan for en gradvis gjenåpning av det norske samfunnet under koronapandemien.

Der kom det fram at regjeringen i neste uke skal ta stilling til de nasjonale tiltakene, og om kommunene igjen skal få bestemme mer over sine smitteverntiltak, ut ifra lokalt smittenivå.

– Da burde de også se på om det er mulig å gjøre enkelte, ytterligere lettelser for de områdene som har lav smitte, sier Marit Arnstad, parlamentarisk leder i Senterpartiet til Nationen.

– Streng skjenkestopp

Sp-politikeren mener det bør være aktuelt å se på om regjeringen kan innføre lettelser for barn og unge eller studenter i områder med lav smitte.

Arnstad trekker også fram den nasjonal skjenkestoppen, som ble innført på ny i mars, og som har rammet næringslivet i mange reiselivskommuner hardt.

Hun viser til at trinn 1, som regjeringen legger opp til i sin gjenåpningsplan, fortsatt er et nivå med et strengt regelverk for kommuner med få smittetilfeller.

På trinn 1 skal nasjonal skjenkestopp oppheves, men skjenking begrenses til klokken 22, med krav om matservering.

– Trondheim hadde før nasjonale tiltak skjenkestopp ved midnatt, påpeker Sp-politikeren.

Hun viser til at Holdenutvalget har pekt på at det er en urimelig tiltaksbyrde å ha strenge tiltak for kommuner med lav, vedvarende smitte.

Etterlyser regionale vurderinger

Fra Stortingets talerstol etterspurte Ap-leder Jonas Gahr Støre også flere kommunale og regionale smitteverntiltak.

Ivar Horneland Kristensen, direktør for Virke, sier til E24 at han etterlyser flere vurderinger på regionalt nivå, noe han mener er sentralt for gjenåpningen av landet.

– Det kan godt hende at smitten blusser opp igjen, og kommuner og fylker vil bli rammet forskjellig, sier Virke-sjefen.

Listhaug: – Må åpne opp så fort det lar seg gjøre

Fremskrittspartiets påtroppende leder Sylvi Listhaug sier at Frp lenge har snakket om at skjenkereglene skal håndteres lokalt. Hun tar "til etterretning" at regjeringen har beholdt nasjonal skjenkestopp fordi virusmutasjonene gjør at smitte kan oppstå nye steder.

Men i trinn én av gjenåpningsplanen vil nasjonal skjenkestopp oppheves, fram til klokken 22, for steder med matservering.

– Her må man følge situasjonen hele tiden og åpne opp så fort det lar seg gjøre. Dette handler om mange bedrifter som taper utrolig mye penger, sier Listhaug til Nationen, som etterlyser et regjeringen tar et større grep for å følge opp lokalt næringsliv og deres ansatte.

– Når man sier at ingen skal stå igjen med kostnadene for dette alene, så er det nettopp det veldig mange bedrifter gjør, sier Frp-polotikeren.

Mange lokale bedrifter har tapt store summer og kommet dårlig ut av regjeringens kompensasjonsordninger, mener Listhaug.

– Vaksinering er vannskille

Sp-politiker Marit Arnstad stusser over at statsministeren ikke sa noe mer i Stortinget om hvilke konsekvenser det vil få for gjenåpningen av Norge når den voksne delen av befolkningen er vaksinert.

– For en del andre land har det vært et vannskille når du har fått vaksinert den store delen av den voksne befolkningen, enten det er dem over 50 år eller – i norsk sammenheng – dem over 45 år. Er det et tidspunkt for å lette på flere av tiltakene? Det tok ikke statsministeren opp i det hele tatt, og det ble jeg litt overrasket over, sier Arnstad.

Sps parlamentariske leder mener det oppstår et veiskille for gjenåpning når den voksne delen av befolkningen i Norge er vaksinert.

– Vi har så få i Norge som har vært syke – eller som har dødd – blant folk under 50 år. Det er ingen tvil om at de eldste gruppene i befolkningen er de mest sårbare og utsatte. Når de er blir vaksinert, står vi overfor et slags vannskille, sier Arnstad.

– Mer en skisse enn en plan

Fra talerstolen i Stortinget sa Arnstad at mange har vært tålmodige under koronapandemien, og at folk nå trenger en klar plan å forholde seg til. Regjeringens plan er mer en skisse enn en egentlig plan for gjenåpning, mente Sp-politikeren.

– Da betyr det at man holder folk i uvisse. Jeg tror det er mange som vil føle sterkt på at de er i uvisse, og at de ikke har fått det svaret de trenger å forholde seg til, i dag.

Solberg fikk kritikk fra sine egne

Fra talerstolen måtte også statsminister Erna Solberg tåle kritikk fra sine egne.

Høyres parlamentariske leder Trond Helleland sa at regjeringens råd i for stor grad "spriker".

Høyre-politikeren viste til forvirringen som har oppstått etter at fungerende assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Nakstad, uttalte at smittetallene i Norge må under 200 smittede daglig for en trygg gjenåpning, mens FHI-direktør Camilla Stoltenberg har sagt at R-tallet må ligger under 1.

– Akkurat nå synes jeg det har vært sprikende signal fra myndighetspersoner. Noen angir smittetall, andre er opptatt av R-tall, og noen er veldig opptatt av vaksinepass, sa Helleland.

Han utdypet kritikken slik:

– Det er bedre at regjeringen har pressekonferansen enn at det skapes forvirring gjennom uttalelser som spriker i alle retninger i alle kanaler, sa Helleland.

Til NTB svarer Erna Solberg at folk kan oppleve det som krevende å følge med. Regjeringen må balansere kommunikasjon, åpenhet og tilgjengelighet, ifølge statsministeren.

– Men det er en kommunikasjonsmessig utfordring å få budskapet ut til folk, det er det ingen tvil om, sier Solberg.