Målinger: Svakeste Høyre-måned på ti år

Det viser nettstedet Poll of polls ' gjennomsnitt av de nasjonale målingene i februar, som var den første hele måneden etter at Frp gikk ut av regjeringen i januar.

Tallene er dyster lesning for statsminister Erna Solberg (H), som måtte se sin drøm om en borgerlig flertallsregjering gå i knas da Frp forsvant ut.

I februar fikk Høyre i snitt støtte fra 19 prosent av velgerne, en tilbakegang på 1,5 prosentpoeng sammenlignet med januar. Ikke siden oktober 2009 har Høyre ligger under 20 prosents gjennomsnittlig oppslutning – da var velgerstøtten 19,3 prosent.

Frp fram – Sp tilbake

For øvrig bekrefter målingene i februar tendensen fra de velgerundersøkelsene som ble gjort i januar etter at Siv Jensen og Frp marsjerte ut av regjeringen.

Frp har gjort et solid byks fram og får i februar støtte fra 15 prosent av velgerne. Vi må tilbake til april 2018 for å finne et så stort Frp. Samtidig tilsvarer februarsnittet langt på vei snittet i de januarmålingene som ble tatt opp etter regjeringsexiten.

Senterpartiet har falt noe tilbake etter at Frp gikk ut av regjeringen, men holder seg likevel på skyhøye 15,2 prosent, er fortsatt større enn Frp og landets tredje største parti.

KrF og Venstre fram

Både KrF og Venstre har opplevd et moderat oppsving etter at Frp forlot regjeringen. KrF er med 4 prosents oppslutning over sperregrensen for første gang siden oktober 2018, mens Venstre får støtte fra 3,8 prosent av velgerne.

Det er fortsatt under sperregrensen, men likevel partiets beste måned siden august 2018 – med unntak av at én god enkeltmåling dro Venstre opp på 4 prosent i juli i fjor.

Frps regjeringsexit har ikke gitt Arbeiderpartiet noe løft på målingene, og partiet får i februar støtte fra 24,1 prosent av velgerne, en tilbakegang på 1,4 prosentpoeng sammenlignet med januar.

Et lite apropos som Poll of polls trekker fram fra bakgrunnstallene, er at Ap og Høyre i snitt totalt har 250.000 velgere på gjerdet. Tallene viser samtidig at Ap lekker mest til Sp, mens Høyre lekker til Frp.

Rødgrønn fragmentering

Ap-leder Jonas Gahr Støre kan likevel glede seg over at det rødgrønne flertallet består, men det er et fragmentert bilde. Ap, SV og Sp, som styrte sammen fra 2005 til 2013, får samlet knappest mulig flertall med 85 mandater på Stortinget.

Både Rødt og Miljøpartiet De Grønne synes å ha stabilisert seg over sperregrensen og får støtte fra henholdsvis 4,4 og 5,5 prosent av velgerne. Det ville gitt Rødt åtte og MDG ti mandater på Stortinget.

Med andre ord: Hvis enten Ap, SV eller Sp skulle falle en smule tilbake, vil de rødgrønne være avhengig av enten MDG eller Rødt for å få flertall.

Med støtte fra 6,9 prosent av velgerne tipper SV i februar for første gang på vel et halvt år under 7 prosent.

De fire partiene på borgerlig side får i februar totalt 66 mandater.