Måling: Senterpartiet nærmer seg 40 prosent i Vedums hjemfylke

Det viser den siste målingen fra Hamar Arbeiderblad.

Dersom det hadde vært valgresultatet hadde Senterpartiet fått med seg tre personer inn på Stortinget, Sp-lederen selv, Emilie Enger Mehl og tredjekandidat Per Martin Sandtrøen, som i dag er Vedums rådgiver og bror av Arbeiderpartiets landbrukspolitiske talsperson, Nils Kristen Sandtrøen.

– Det er moro med ei så god måling. Samtidig er dette nettopp ei måling, og vi har ikke fått en eneste stemme ennå. Vi håper at alle som vil stanse sentraliseringen av Norge og heller vil utvikle hele landet vårt, velger å støtte oss 13. september, sier Per Martin Sandtrøen, som også er fylkesleder i Hedmark Senterparti.

Ulv, mat og sykehus

Han peker på at partiet vil kjempe for saksfelt som matproduksjon, forsvar, rovdyr og politi.

– Et godt valg for Senterpartiet i Hedmark vil bidra til å sikre mindre ulv, bedre tollvern og økt matproduksjon, sterkere norsk forsvar og bedre beredskap gjennom tilstedeværende politi og et godt sykehustilbud og ambulansetjeneste over hele Hedmark og Norge, sier han til Nationen.

De tre gjenværende stortingsplassene fra valgdistriktet hadde fordelt seg med to til Arbeiderpartiet og en til Høyre. Fremskrittspartiet og SV får henholdsvis 7,3 og 5,2 prosents oppslutning, og ville stått uten et ordinært stortingsmandat fra Hedmark.

Arbeiderpartiet blir målt til 26,5 prosent på HA-målingen, mens Høyre får 12,1.

Kamp om utjevningsmandat

Fremskrittspartiet og Tor André Johnsen har de to siste periodene vært inne med ett mandat fra Hedmark, men ville med denne målingen måtte håpe på muligheten gjennom et utjevningsmandat. I dag er det Karin Andersen (SV) som innehar utjevningsmandatet i Hedmark, hun har sittet 23 år på Stortinget, og blir på søndag nok en gang satt på Hedmark SVs førsteplass.

Undersøkelsen er utført av Sentio i perioden fra 12. til 19. januar. 600 personer har blitt spurt. Her er oppslutningen til de ulike partiene i Hedmark-målingen.

Rødt 2,7, Sosialistisk Venstreparti 5,2, Miljøpartiet de Grønne 2,3, Arbeiderpartiet 26,5, Senterpartiet 39,5, Venstre 1,8, Kristelig Folkeparti 1,5, Høyre 12,1, Fremskrittspartiet 7,2, Andre 1,0.