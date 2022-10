Måling: Én av tre vil ha Senterpartiet ut av regjering

38,3 prosent svarer at det ikke vet om de vil fortsette å ha Sp i regjering, skriver Nettavisen.

– Det har jo vært en historisk nedtur for Senterpartiet. Så lenge vi har hatt målinger tilbake til 1960-tallet, så har jeg ikke funnet noe tilsvarende parallell til et parti i regjering som har falt så mye, sier valganalytiker Svein Tore Marthinsen til avisen.

Meningsmålingen er gjennomført av InFact for Nettavisen. 1.000 personer, fra alle partier, er spurt gjennom automatiske telefonintervjuer 5. oktober, dagen før statsbudsjettet for neste år ble lagt fram. Feilmarginen er på pluss/minus 3 prosent.

I målingen svarer klart flest menn at Sp bør forlate regjeringen. 40,4 prosent av mennene svarer dette, mens 29,7 prosent av kvinnene svarer det samme.

Det er flest personer i alderen 45 til 64 år som vil at Sp går ut av regjering, med 39,3 prosent. Ønsket er sterkest i Nord-Norge, hvor 44,7 prosent svarer at Sp bør gå.

Senterpartiets nestleder Ola Borten Moe sier at partiet måler sin suksess i politiske gjennomslag, ikke Nettavisens målinger.

– At knapt en tredel av respondentene i Nettavisens undersøkelse mener vi bør gå ut av regjering, går ikke utover vårt arbeid for å styrke beredskapen, den nasjonale kontrollen over naturressursene våre og å få ned de sosiale og geografiske forskjellene i hele Norge, legger han til.

