Ved årsskiftet hadde Senterpartiet 22.253 medlemmer. Det er en vekst på 58 medlemmer fra januar 2020. I 2019 var veksten på 2498 medlemmer.

20.259 av medlemmene tilhører moderpartiet, mens 1992 er i Senterungdommen.

Senterungdommen stod for nedgangen, for mens moderpartiet økte med 140 medlemmer, opplevde ungdomspartiet en nedgang på 82 kontingentbetalere.

Bøhler-effekten

Oslo senterparti har fått kjenne på Bøhler-effekten etter at den profilerte Ap-politikeren meldte overgang til Sp i høst.

Fylkeslaget har økt antallet medlemmer fra 193 til 277, som tilsvarer en økning på 44 prosent.

– Vi har hatt en pen medlemsvekst gjennom året, men vi fikk en boost da Bøhler kom, sier Øyvind Christiansen, fylkessekretær i Oslo senterparti, til Nationen.

Senterungdommen har også en liten oppgang i hovedstaden: De har økt antallet medlemmer med fem, og har nå totalt 45 medlemmer i Oslo.

Annonse

– Ikke tikroneren

Partileder Trygve Slagsvold Vedum er fornøyd med veksten.

– Jeg synes det er kjempebra at vi har medlemsvekst for syvende år på rad. Det er en stor styrke. Vi har vært et tradisjonelt parti som hadde en del eldre medlemmer før, som har ført til en naturlig frafall i mange år. Nå har vi fornyet veldig.

– Det er ikke et stort tall av netto nye, men det er en stor fornyelse med godt over 1000 nye innmeldte. Det er en del som ikke har betalt samt en del eldre, så snittalderen har gått ned. Det lover godt.

Vedum anslår at rundt 1300–1400 nye ble medlem i partiet i 2020.

– Så da er dere ikke bare grunneierpartiet lengre?

– Nei, vi vet ikke det med bakgrunn på medlemmene konkret, men vi ser på e-postadresser at det er masse folk som jobber i for eksempel luftfarten og innen ambulanseberedskap. Det er blitt en veldig bredt sammensatt medlemsgruppe. Det er en kjempestyrke.

Vedum påpeker at det er ekte medlemmer, og at partiet er strenge på å stryke frafall fra lista.

– Ikke tikroneren, altså?

– Nei, ikke noe tikroner. Det er 100 prosent reelle medlemmer. Vi tar ut alle som ikke har betalt, så det er reelle tall.