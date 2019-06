Macron vil sende Trump en ny eik etter at den første visnet

I et intervju med den sveitsiske fjernsynskanalen RTS advarer Macron mot å tolke for mye inn i det forhold at den unge eika visnet hen i karantene. Der ble treet plassert etter at de to presidentene hadde plantet det sammen i hagen til Det hvite hus.

Macron presiserer at den unge eikas skjebne ikke gjenspeiler forholdet mellom de to landene.

– Det er ikke noe drama knyttet til dette. Det symbolske lå i at vi plantet den sammen, sier Macron.

Den nye eika kommer fra Belleauskogen i det nordlige Frankrike, der over 1800 amerikanske soldater døde i 1918 under et viktig slag i første verdenskrig.