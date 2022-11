Lysbakken tar ikke gjenvalg som SV-leder

Når SV møtes til landsmøte i mars neste år, vil Lysbakken ha vært partileder i elleve år.

I et brev til SVs medlemmer skriver Lysbakken at det har vært en ære å få lede partiet.

– Jeg er ufattelig stolt over å få være leder for partiet jeg tror så sterkt på, og over tilliten jeg har fått av tusenvis av medlemmer og enda flere velgere. I dag er tiden likevel inne for å fortelle dere at jeg ikke stiller til gjenvalg som partileder på landsmøtet i mars. Alt har sin tid, og nå er det riktig for meg å ta et steg tilbake og for partiet å velge en ny leder, skriver Lysbakken.

Den tidligere barne-, likestillings- og inkluderingsministeren retter en takk til familien sin for støtten han har fått i løpet av årene som partileder.

– I mange år har familien min stilt opp for at jeg skulle kunne gjøre jobben som SV-leder. Jeg håper jeg har klart å være både en tilstedeværende pappa og en god partileder. Men det koster. For meg og for min partner, hun jeg deler liv og familie med. For et år siden fikk vi en liten datter. Hun har tre storesøsken, de to yngste av dem er ti og tolv, skriver Lysbakken.

– Vi har noen fine, men hektiske år foran oss. Jeg ønsker meg en roligere hverdag for familien min mens minsten er liten og storebror og storesøster fortsatt er barn. Skal vi få det, må det skje nå, skriver Lysbakken.

Han sier han fortsetter som partileder fram til landsmøtet. Han blir også sittende på Stortinget der han er valgt inn fram til 2025.