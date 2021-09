Lysbakken optimist før møte med Støre

– Hyggeligere frokostgjest går det ikke an å få, sa Støre idet han ønsket Lysbakken velkommen inn i sitt hjem på Ris i Oslo ved 10-tiden torsdag formiddag.

Lysbakken, som kjemper for at SV skal få bli en del av de kommende regjeringsforhandlingene, er på sin side optimist i forkant av møtet.

– Jeg tror det blir en god prat. Vi trenger rett og slett litt tid til å sette oss ned og prate sammen og finne ut av ting, sa han til pressekorpset som hadde møtt fram.

Vedum-møte

Møtet skjer dagen etter et tilsvarende møte mellom Støre og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, der også nestlederne Marit Arnstad (Sp) og Hadia Tajik (Ap) var med.

De fire har holdt kortene tett til brystet om hva som ble diskutert på det rundt tre timer lange møtet.

Senterpartiet stritter imot å ta SV med i regjeringsforhandlingene, mens Støre har en rødgrønn trepartiregjering med flertall i Stortinget som sitt foretrukne alternativ.

Hva som skal til for å overbevise Sp, er foreløpig et åpent spørsmål. Etter møtet med Støre onsdag ville ikke Vedum svare på om holdningen hans til en regjering som inkluderer SV, har endret seg.

Sp-strid

Senterpartiet skal torsdag diskutere saken og strategien videre på et sentralstyremøte.

Men også innad i Sp er det strid om spørsmålet. Flere topper i partiet, blant dem parlamentarisk nestleder Kjersti Toppe, har tatt til orde for å åpne døra for SV.

En rundspørring blant Sp-ordførere viser også at langt flere sier ja enn nei til å ta med SV i regjering.

Nestleder Ola Borten Moe vil derimot helst ha en mindretallsregjering av Ap og Sp – med SV som støttehjul.

– Ikke forvent nyheter

Også i SV er det hektisk møtevirksomhet om dagen. Torsdag kveld skal landsstyret informeres om prosessen, får NTB opplyst.

Etter planen skal det holdes et ordinært landsstyremøte tirsdag 28. september, der blant annet et mandat for eventuelle regjeringsforhandlinger skal vedtas, men dette kan bli framskyndet.

Støre har tidligere uttalt at regjeringsforhandlingene kan starte i slutten av neste uke.

På vei inn til Støre ble Lysbakken spurt om hvordan det var å skulle gå inn i et mulig ekteskap der den ene parten ikke vil.

– Nå skal vi begynne samtalene og se hvor langt vi kommer. Så tar vi det derfra, svarte Lysbakken.

Senke krav?

– Vi har fått en oppgave av velgerne, som er å bidra til at Norge får en ny regjering. Det tar vi på alvor. Vi vet at vi må finne ut av hvem som skal sitte i regjeringen, men vi skal også finne ut av hva det er vi skal gjøre for folk i Norge for å få til ett rettferdig grønt skifte, sier SV-lederen.

– For oss gjelder det vi har sagt hele tiden: Vi er beredt til å gå i regjering, men det er politikken som avgjør. Vi går inn hvis vi får til nok, og i opposisjon hvis det er for slapt, sier Lysbakken.

Strid om uravstemning

For Senterpartiet er også SVs plan om å sende en eventuell framforhandlet regjeringsplattform på uravstemning i partiet en torn i øyet.

Flere i Sp uroer seg over at SV kan bruke dette som forhandlingskort, og er også bekymret for at da vil også offentligheten få kjennskap til plattformen før partiene kan fronte politikken selv.

I SV avvises dette som «spinn» fra Sp.

– Hvorfor skal ikke partiene kunne snakke om plattformen mens den er på høring i SV, heter det derfra.

