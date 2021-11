Ap, Sp og SV styrker lagene i budsjettforhandlingene

– Vi skal sikre videre fremdrift med forsterkede lag, sier Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad.

Ifølge henne betyr det at de parlamentariske lederne blir koblet inn.

– Fordele arbeidsoppgaver er det vi gjør nå, og setter på flere til å jobbe med de arbeidsoppgavene, supplerer Rigmor Aasrud, Arbeiderpartiets parlamentariske leder.

Mandag morgen møtte de to SV-leder Audun Lysbakken til et «statusmøte» etter at budsjettforhandlingene søndag gikk i stampe.

På vei inn i møtet var Lysbakken tydelig på at hans parti er misfornøyd med forhandlingene så langt.

– Vi er ikke i nærheten av en enighet. Det er fortsatt altfor stor avstand, og hovedgrunnen til at det har tatt så lang tid, er at regjeringspartiene ikke har beveget seg nok i vår retning, sa Lysbakken.

Drøyt en time senere kom partiene ut igjen. Lysbakken kaller det et positivt møte.

– Jeg opplever at vi har hørt hverandre og har blitt hørt om ting som er viktige for oss når det gjelder å få fremdrift på dette, sier SV-lederen.

Han understreker at forhandlingene fortsetter på finanskomiténivå, men at flere folk vil kobles på fremover.

