Audun Lysbakken, leder for Sosialistisk Venstreparti (SV), mener frontene i klima- og miljøpolitikken er for steile. Det pekte han på i hans tale til partiets landsmøte fredag.

– Altfor ofte blir miljøkampen framstilt omtrent sånn som dette: I det ene hjørnet: Vegetarianerne og syklistene. I det andre hjørnet: De som liker kjøttkaker og bil, sa han, og la til:

– Våre venner i MDG og Sp er ganske gode på å dyrke den konflikten der. La ikke klimakampen bli en kjøttkakekrig, et spørsmål om identitet.

Vil ha stemmer fra dieselbilister

SV-lederen var tydelig på at det er systemet som er problemet, og presiserte at SV er et miljøparti for alle som bryr seg om miljø.

– Enten du kjører bil eller ikke. Enten du spiser kjøtt eller ikke. Vi spør ikke om hvordan du lever.

Han sa videre at om man er avhengig av en dieselbil fordi man bor der man bor, eller synes det er for dyrt å kjøpe ny familiebil, så oppfordrer han dem likevel til å stemme på hans parti:

– Kjør gjerne dieselbilen til valglokalet når du skal stemme SV. Men stem for et rettferdig grønt skifte hvor også du får være med, ikke stem på en utopi om 30 år til med bensin.

Vil grunnlovsfeste jordvern

SV-lederen var innom mange av partiets hjertesaker i løpet av den 35 minutter lange talen. Mye handler om hvordan Norge skal redusere både forskjeller mellom folk og klimagassutslipp.

Han sa også at «vi skal ta havet tilbake og jorden i bruk».

– Ingen matjord skal ligge brakk, og vern av matjord bør grunnlovsfestes, sa Lysbakken og fortsatte å snakke om fiskeripolitikk.

– Ressursene i havet hører folket til, ikke noen få kvotebaroner og trålredere.

Lysbakken var også tydelig på at det må bli dyrere å forurense, men at de ønsker rettferdige måter å gjøre det på. SV ønsker det de kaller en «grønn folkebonus», som går ut på at selv om lavtlønte også må betale co₂-avgift, får penger tilbake, sånn at avgiften ikke slår usosialt ut.

En lignende ordning ser de også for seg for næringslivet, blant annet jordbruket, fortalte SV-ledelsen i Nationen fredag.

Dyrere med luksus

I SVs program går de inn for å gjøre det dyrere å forurense for såkalte luksusforbrukere.

– Avgiftene på luksusforbruk må opp og det må bli dyrere billetter for dem som flyr mange ganger enn den som bare har råd til en tur eller to, sa Lysbakken i talen.

SV-lederen var også opptatt av markedsstyring i flere deler av samfunnet. Partiet er imot dagens helseforetaksmodell for sykehusene, og Lysbakken pekte på at det er utfordringer i utbyggingen av vindkraft.

– Vi har fått altfor mange eksempler på utbygging av vindkraft som ødelegger natur og overkjører folk. Utbyggingen skjer i hovedsak med importert teknologi, og en stor del av vindkraftanleggene eies av utenlandsk storkapital.

Konflikt om oljepolitikk

Lysbakken var også innom partiets industrisatsing. De ønsker å erstatte fossil energi med ny, miljøvennlig industri.

Han nevnte for eksempel: Havvind, hydrogen, karbonfangst og lagring, bioindustri og batteriindustri, i tillegg til at de har som ambisjon at Norge skal bli verdensledende på det de kaller «grønn skipsfart».

Oljepolitikken er et av temaene det kommer til å bli debatt om på helgens landsmøte. Et mindretall i programkomiteen mener for eksempel at partiet bør gå inn for en styrt omstilling av oljenæringa, og at avviklingen skal skje innen 2030.

Partilederen lanserte to velferdsreformer i talen: Gratis SFO og rimeligere tannhelse. Han lovet også at SV vil jobbe for økte skatter for de rikteste.

– Om SV får makt går skattenivået på store formuer, skyhøy arv og millionlønninger i været.