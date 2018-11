Lysbakken ber EØS-partiene slutte å være så redde

Lysbakken langet ut mot avtalen og partiene som støtter den i sin tale til SVs landsstyre, som var samlet på Tøyen fredag.

– Høyrepolitikken til Erna Solberg kan vi fjerne ved neste valg. Det jeg liker mye dårligere, er høyrepolitikk vi ikke får fjernet ved valg. EØS-avtalen er en abonnementsordning på høyrepolitikk, proklamerte Lysbakken.

Lysbakken sier SV vil legge fram et forslag i Stortinget neste uke om å utrede alternativer til avtalen. Saken ble først omtalt i Aftenposten fredag.

Ap er garantist

SV-lederen gikk også i rette med Ap-leder Jonas Gahr Støre, som onsdag advarte mot det gryende EØS-opprøret i fagbevegelsen og uttalte at det ikke finnes bedre alternativer for Norge enn EØS-avtalen.

Støre omtalte også alternativene som avtalens motstandere fremholder, som mangelfulle og lite realistiske. Det samme med Norges muligheter for å alene klare å forhandle fram en bedre avtale med EU.

– Vel, vel, da skal man være spesielt begavet og utrustet som forhandler, uttalte Støre med en lett sarkastisk undertone.

Ap-lederen framholdt at utfordringene må løses ved å bruke handlingsrommet i avtalen langt mer aktivt enn dagens regjering gjør, ikke gå ut av den.

Bygge på frihandelsavtale

Lysbakken kaller Støres resonnementer for «stråmannsargumenter».

– EØS-tilhengerne har jo aldri tillatt noen utredning av hva som er alternativet, og nøyer seg ganske enkelt med å påstå at det ikke finnes noe alternativ, sa han.

– Men alternativet til EØS er ikke ingenting. Det kan for eksempel være å bygge videre på den frihandelsavtalen Norge og EU allerede har (fra 1970-tallet, red.anm.) og medlemskapet i WTO. Disse sikrer markedsadgang, stikk i strid med de veldig utbredte mytene i norsk debatt. På toppen av det kan vi bygge en mer utvidet handels- og samarbeidsavtale. Det finnes også flere andre alternativer, som å reforhandle hele eller deler av EØS-avtalen, sa Lysbakken.

– Min appell til ja-partiene er: La oss i hvert fall få alternativene på bordet. Det kan ikke være så farlig, la han til, og spurte:

– Hva er de redde for? At alternativet skal være for bra?

Lysbakken er heller ikke enig med Støre i at det holder å bruke «handlingsrommet» i avtalen mer aktivt.

– For det første har ikke EØS-avtalen de verktøyene som skal til for å gjenvinne nødvendig kontroll over vårt eget arbeidsliv, og for det andre har ja-partiene i 25 år latt være å bruke det handlingsrommet de snakker om. Erfaringene til nå er at dette er noe det snakkes om, men som ikke brukes, sier Lysbakken til NTB.

Eriksen Søreide: – Utopisk

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide reagerer på SVs ønske om å erstatte EØS-avtalen med bilaterale handelsavtaler.

– Det er utopisk å tro at vi skal få en bedre avtale for norske arbeidsplasser og norsk velferd enn EØS-avtalen, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide i en epost til NTB.

– Det er en ærlig sak å ønske noe annet enn EØS-avtalen, men da må SV også være åpne om at de er villige til å forhandle bort vår deltakelse i det indre marked – en deltakelse som er helt avgjørende for norske arbeidsplasser, fortsetter hun.

Jordskjelv i LO og Ap

Avtalens motstandere har fått vind i seilene den siste tiden etter at styret i den største avdelingen i Fellesforbundet, avdeling 5, vedtok at de vil at Norge skal gå ut av EØS. Avgjørelsen omtales som et lite jordskjelv både i LO og Ap, fordi de tillitsvalgte i den eksportavhengige verftsindustrien på Vestlandet tradisjonelt har vært blant avtalens største forsvarere i fagbevegelsen.

Motstanden bygger seg også opp i andre deler av fagbevegelsen.

Både Jonas Gahr Støre og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen anklaget denne uka NHO og regjeringen for å ha provosert fram motstanden i fagbevegelsen ved å ta omkamper i ESA og ved å ikke bruke muligheter avtalen gir til å bremse sosial dumping og andre uheldige konsekvenser av avtalen.

