Lundteigen advarer Ap mot å hindre deling av Innlandet

Etter at et knapt flertall stemte for oppdeling i en folkeavstemning, valgte Aps fylkestingsgruppe likevel å råde sitt representantskap til å stemme mot oppløsning.

Annonse

Lundteigen liker ikke signalene fra Innlandet Ap, skriver Aftenposten. Avisen har spurt ham om konsekvensene dersom Ap blokkerer en deling av fylket.

– Det må våre folk i Oppland og Hedmark først og fremst svare på. Men det vil jo være veldig negativt for samarbeidsklimaet. Vi vet jo at de store fylkeskommunene er høyrekreftenes politikk og et ønske om å sentralisere makt og aktivitet, sier Lundteigen.

Han viser til samarbeidserklæringen mellom Ap og Sp om at de «skulle ta opp igjen saken» hvis de vant valget.