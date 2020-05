Luftambulansetjenesten og Lufttransport inngår forlik

Partene er enige om at flere utenforliggende forhold var årsaken og har inngått forlik om avkorting i vederlag og erstatning begrunnet i manglende beredskap, opplyser Luftambulansetjenesten.

– Avtalen utgjør endelig oppgjør for alle økonomiske krav partene mener å ha mot hverandre i og utenfor kontrakt. Dette omfatter krav i tilknytning til avtalen om ambulanseflytjenester som inngått 4. desember 2007 og anbudskonkurransen om kjøp av ambulanseflytjenester som utlyst 15. november 2016, heter det.

Mellom mars og juni 2018 var ambulansefly ved flere anledninger ute av beredskap grunnet pilotmangel.

Det skjedde etter at det britiskeide selskapet Babcock året før vant en anbudskonkurranse om luftambulansetjenesten i Norge og dermed tok over som operatør for Lufttransport.

Dette førte til usikkerhet blant flere av pilotene for om de kunne fortsette i jobben, og flere av dem sluttet. For å bøte på problemene ble det satt inn flere ekstraordinære tiltak, deriblant helikoptre fra Forsvaret.