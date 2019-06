Loven om forbud mot pelsdyr vedtatt

Senterpartiet og Arbeiderpartiet stemte mot forbudet i Stortinget.

– Jeg syns det er dypt tragisk og jeg syns det var tungt at stortingsflertallet var villige til å vedta noe sånt mot en hel næring, det sier Stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) til Nationen.

Derimot feirer Dyrevernalliansen.

Annonse

– Dette er en seier for alle som på forskjellige måter har jobbet for å stanse dyremishandlingen som foregår i pelsdyroppdrett. Snart slipper nye valper å bli født inn i et liv i nettingbur.

Det skriver kommunikasjonsleder i Dyrevernalliansen, Live Kleveland i en pressemelding.

Vedtaket fører til at pelsdyroppdrett skal avvikles i Norge innen 2025.