Løft for KrF og Venstre - nedgang for SV

Begge får dei 3,9 prosent i oppslutnad på målinga som Norfakta har gjort for Nationen og Klassekampen. For KrF er det opp 1,5 prosentpoeng, for Venstre er det opp to prosentpoeng.

Det ville gitt begge partia tre representantar på Stortinget, to opp for KrF, tre opp for Venstre, samanlikna med målinga gjorti april.

Opp og litt ned for SV

Sosialistisk Venstreparti, som også hadde landsmøte for to veker sidan, har rett nok dobbelt så stor oppslutnad som kvart av dei to små regjeringspartia, men der peikar pila for veljaroppslutnad nedover.

På målinga har dei gått frå 9,8 prosent i oppslutnad i april til 8 på denne målinga. Men målinga i april var eit par prosentpoeng høgare enn den oppslutnaden SV jamt har lege på i dei siste åra.

Særleg i valår er desimalkampen mellom dei mindre partia avgjerande, det handlar om å kome på rett side av 4-prosentstreken og dermed med i kampen om utjamningsmandata.

På denne målinga er det MDG som akkurat vippar under den livgivande streken. Dei er berre snakk om ei mindre endring i oppslutnad, frå 4,1 på aprilmålinga til 3,8 på denne målinga, men det inneber å gå frå 7 representantar til 2.

Ti prosent for Frp

Med ein oppslutnad på ti prosent ligg Frp 5 prosentpoeng unna oppslutnaden dei hadde ved valet for fire år sidan.

– Når grensa no er så godt som stengt er innvandringspolitikk mindre aktuelt, seier statsvitar og valanalytikar Svein Tore Marthinsen.

Han viser til ei måling som Sentio har utført over kva tema veljarane synest er det viktigaste. I år har veljarane innvandring som sak nr. 12 på lista. I 2017 var ho nummer ein.

Kan ikkje angripe med truverd

– Men det er fleire årsaker til at Frp er der dei er i oppslutning. Som tidlegare regjeringspartnar har dei ikkje truverd når dei angrip regjeringa. Det trengst lenger tid før dei kan angripe regjeringa med truverd.

Mathinsen trur at enkeltsaker kan avgjere valet ihaust.

– Korleis vaksineringa går, og kva som skjer med pandemien kan blir viktig, eller så kan det bli vanlege valkampsaker som skule, helse og miljø.

Han understrekar at mindretalsregjering har vore det vanlegaste i Noreg. Fleirtalsregjeringar har vore unntak.

– Skulle Ap, Sp og SV til saman få fleirtal, er det naturleg å tenkje på dei som ein truleg koalisjon, sjølv om Sp er avvisande til SV. Men skulle resultatet til Sp på denne målinga vere ein tendens, kan det hende at ei slik regjering blir avhengige av Raudt eller MDG. Da kan det tenkes at Sp finn det meir aktuelt å vende seg til KrF og Venstre.

Ingen ting blir klart før etter valet.

– Men det vil stå fram som litt rart om KrF og Venstre som sit i regjering, skulle gå rett frå valkamp for Solberg-regjeringa og inn i ei raudgrøn Støre-regjering. Støtte sak for sak, er noko heilt anna, seier Marthinsen.