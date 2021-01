LO-tillitsvalgt fra Rogaland mener det er OK om Vedum blir statsminister

Fylkeslederen i Rogaland for LO-forbundet Fagforbundet beskriver overfor NRK Sp-leder Vedum som en erfaren og dyktig person, og han trekker også fram Sp-lederens gode samarbeidsevner.

– For meg er politikken viktigere enn personene. Både Støre og Vedum er to dyktige personer som har god appell. Så må politikken til partiene avgjøre dette. Det viktigste er å bytte ut dagens regjering, sier Helland.

I en uttalelse onsdag kveld understreker forbundsstyret i Fagforbundet at de jobber for at Norge skal få en rødgrønn regjering, ledet av Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Fagforbundet ønsker at valgkampen skal preges av de politiske sakene og de tydelige politiske motsetningene i Norge, ikke av personspørsmål, skriver de i uttalelsen.

LO har en lang tradisjon for samarbeid med Arbeiderpartiet. I det siste har Ap gjort det dårlig på målingene, mens Senterpartiet har gjort det bra. Dersom det blir en ny regjering etter stortingsvalget i høst, kan den bli grønnere enn den forrige rødgrønne regjeringen.

