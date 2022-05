LO-lederen mener SV må inn i regjering

I sin åpningstale til LO-kongressen mandag kom Følsvik med en utfordring direkte til statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støre, finansminister og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og SV-leder Audun Lysbakken.

– Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV må finne sammen. Ikke bare fra sak til sak i Stortinget, men i regjering, sa Følsvik, som ble møtt med applaus fra salen.

– Mer enn noen gang så trenger Norge en flertallsregjering som kan ta ansvar, sa hun.

Krisetider endrer bildet

LO har helt siden før stortingsvalget hatt en rødgrønn flertallsregjering med Ap, Sp og SV som sitt mål.

Men behovet er ekstra prekært nå, mener Følsvik.

Hun viser til Russlands krig mot Ukraina som begrunnelse. Sammen med krigen kommer energikrise, en stor bølge av ukrainske flyktninger, råvaremangel, forstyrrelser i leveransekjedene og risiko for en global matkrise. Situasjonen er dermed en helt annen i dag enn etter valget.

– Jeg tror vi bare har sett begynnelsen på hva dette kan føre med seg på sikt, sier Følsvik til NTB.

– Vi mener at slik situasjonen er nå, med den krisen vi står i, så mener vi at en flertallsregjering er det beste. Og da er det disse tre partiene – Ap, Sp og SV – vi mener bør finne sammen.

Støre: – Ikke nært forestående

Mottakelsen er likevel lunken hos Støre, som satt i salen under LO-lederens tale.

Han påpeker at han hele tida har ønsket seg SV med i regjering.

– Men dette er ikke nært forstående. Jeg er opptatt av at vi skal samarbeide godt på det grunnlaget vi har, og det gjør vi. Så får vi ta det som det kommer, sier Støre til NTB.

Vedum er for sin del tydelig på at han ikke ønsker SV inn.

– SV valgte å reise fra Hurdal. Det er ikke aktuelt å dra tilbake dit og starte på nytt, sier Vedum til NTB.

SVs fungerende leder Kirsti Bergstø er derimot åpen for samtaler. Men ikke samtaler for enhver pris.

– Hvis det skal bli aktuelt, må vi kunne sette oss ned ved samme bord med blanke ark. Da vi møttes etter valget på Hurdalsjøen, så erfarte vi at vi ble møtt med en rekke forutsetninger som ville ha trukket landet i feil retning, sier Bergstø til NTB.

– Om regjeringspartiene har erkjent at det er helt nødvendig å få en tydelig kurs for landet som tar fatt i vår tids største utfordringer – forskjellene og miljø, så er vi klar for de samtalene.

Velgerkollaps for Sp

Følsvik vil for sin del ikke mene noe om appetitten for regjeringssamtaler hos partiene selv.

I sonderingene på Hurdalsjøen Hotell i etterkant av valget trakk SV seg til slutt ut av prosessen. Dermed dannet Ap og Sp mindretallsregjering i stedet, med SV som sin foretrukne partner i Stortinget.

Men i månedene etter valget har det vært store bevegelser i velgermassene. Sp har kollapset fra en oppslutning på 13,5 prosent i valget til 7,1 prosent på snittet av målinger i mai. Samtidig har Ap falt fra 26,3 prosent i valget til 23,0 prosent i mai, ifølge et gjennomsnitt beregnet av nettstedet Poll of polls.

SV har derimot holdt nivået og lå på 7,8 prosent i mai, mot 7,6 prosent i valget.

Tror på popularitet

Det Følsvik likevel er sikker på, er at en flertallsregjering hadde blitt godt mottatt av velgerne.

– Jeg tror at når folk opplever usikre tider, så vil de gjerne ha trygghet. En flertallsregjering som kan fatte gode, brede beslutninger som det er enighet om, det tror jeg folk også vil sette pris på. Og våre medlemmer har bedt om det hele veien, sier Følsvik til NTB.

– Tror du en flertallsregjering hadde blitt populær?

– Ja, det tror jeg, sier Følsvik.

– Jeg tror de budskapene som kommer nå, kan være forvirrende for folk. Det kommer fra høyresiden, og det kommer fra venstresiden, og det kan være vanskelig å se retningen på det regjeringen kommer med, fordi det kommer så ulike budskap fra begge sider. Jeg tror det hadde vært enklere for folk å se den politiske retningen med en flertallsregjering.